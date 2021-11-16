金正恩時隔35天公開露面 一旁官員低頭筆記
朝鮮領導人金正恩11月16日視察三池淵市城建工程第三期施工現場並進行指導。這是自10月12日以來，朝鮮媒體時隔35天報道金正恩的公開活動。
據朝中社11月16日報導，金正恩視察了三池淵市第三期住房建設項目和教育設施、文化福利設施，並部署城市經營及農業工作具體方向。朝鮮勞動黨組織書記兼政治局常委趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央書記朴正天、中央組織指導部長金才龍、內閣副總理朴勳陪同。
金正恩稱讚「近四年的城建工程印證了我們國家以自己的方式、靠自己的力量實現自強致富的堅定意志。應當積極鼓勵推廣三池淵市城建工程中積累的優秀經驗，開創地方建設及全社會文明建設的新局面。」
此外，金正恩提出「在現階段，迫切需要迅速加強地方的建設和設計能力，奠定物質技術基礎，以紮實推進黨的建設政策。」
韓聯社注意到，三池淵市位於中朝邊境，與中國吉林省接壤，有朝鮮「革命聖地」之稱，轄區包含象徵金氏家族「白頭血統」的白頭山。2018年以來，朝鮮積極開發建設三池淵市，意在打造成山區文化城市的標準、理想的地方城市典範。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言