金正恩時隔35天公開露面 一旁官員低頭筆記

朝鮮領導人金正恩11月16日視察三池淵市城建工程第三期施工現場並進行指導。這是自10月12日以來，朝鮮媒體時隔35天報道金正恩的公開活動。

據朝中社11月16日報導，金正恩視察了三池淵市第三期住房建設項目和教育設施、文化福利設施，並部署城市經營及農業工作具體方向。朝鮮勞動黨組織書記兼政治局常委趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央書記朴正天、中央組織指導部長金才龍、內閣副總理朴勳陪同。

金正恩稱讚「近四年的城建工程印證了我們國家以自己的方式、靠自己的力量實現自強致富的堅定意志。應當積極鼓勵推廣三池淵市城建工程中積累的優秀經驗，開創地方建設及全社會文明建設的新局面。」

此外，金正恩提出「在現階段，迫切需要迅速加強地方的建設和設計能力，奠定物質技術基礎，以紮實推進黨的建設政策。」

韓聯社注意到，三池淵市位於中朝邊境，與中國吉林省接壤，有朝鮮「革命聖地」之稱，轄區包含象徵金氏家族「白頭血統」的白頭山。2018年以來，朝鮮積極開發建設三池淵市，意在打造成山區文化城市的標準、理想的地方城市典範。 2021年10月16日，朝鮮領導人金正恩視察三池淵市城建工程第三期施工現場進行指導。路透 2021年10月16日，朝鮮領導人金正恩視察三池淵市期間講話。路透 2021年10月16日，朝鮮領導人金正恩視察三池淵市城建工程第三期施工現場。路透

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文章授權轉載自《香港01》