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義18國會議員聯名致函 挺台參與國際刑警組織大會

中央社 / 羅馬16日專電

國際刑警組織大會（INTERPOL）下週舉行，18位友台的義大利參眾議員近日聯名致函INTERPOL，要求讓台灣參與大會，以免削弱國際安全網。

台灣因中國打壓，無法參與國際刑警組織，無法與國際共享跨國罪犯資料，恐成為國際安全破口。刑事局近日拍攝推動台灣參加INTERPOL的短片中，即以「外籍性侵通緝犯自義大利潛逃台灣」的真實案例，強調犯罪無國界，台灣不應成為打擊國際犯罪的「遺落角」（The Missing Piece）。

駐義大利代表處表示，「義大利國會台灣友好協會」主席馬蘭參議員（On. Lucio Malan），與兩位眾議員副主席迪馬尤（Marco Di Maio）、帕賈諾（Alessandro Pagano）眾議員，及15位跨黨參眾議員成員，近日聯名致函INTERPOL主席金鍾陽（KimJong Yang）及祕書長史托克（Jürgen Stock），呼籲讓台灣參加11月23日到25在土耳其伊斯坦堡舉行的第89屆大會。

義大利議員在信中指出，台灣居全球經濟與地緣政治樞紐，台灣因為政治因素被排除在INTERPOL之外，將削弱國際安全網的完整性，義大利國會友協包含執政、反對黨的跨黨成員，堅信台灣有實力與決心為INTERPOL做出具體貢獻。

義大利跨黨派議員在致函中指出，他們支持台灣參與今年的INTERPOL大會，以維護國際法律秩序，並與各國執法機構更緊密合作，希望金鍾陽、史托克秉持專業權威做適當有效的介入，避免台灣再度被INTERPOL排除在外。

駐義代表處指出，今年義大利國會議員致函聯署人數較2019年增加，顯示義國立法部門對台灣參與國際組織的發聲力道持續增強，將有助爭取義國行政部門對台灣加入INTERPOL的支持。

義大利

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