緬甸軍方釋美記者 整體人權未改善

緬甸軍方居然也願意妥協？外媒15日報導，美國記者費斯特3天前終被緬甸軍方以人道理由釋放，他6個月前因為觸犯移民法，遭緬甸軍方判刑11年。美國國務卿布林肯則呼籲緬甸軍政府將其他無辜被關押的記者釋放。緬甸軍政府自今年2月政變後，大幅逮捕反對派與異議分子，國際雖持續施壓但大多無效。

否認與美交換條件

根據《英國廣播公司》15日報導，美國記者費斯特在12日時，被緬甸軍方以考量人道為由釋放，雇用他的媒體「緬甸前線」表示，費斯特已經坐上離開緬甸的班機。美國國務卿布林肯對此表示非常歡迎，但同時呼籲緬甸軍政府釋放其他與費斯特類似處境的記者。記者詢問緬甸軍政府是否以此交換美國取消制裁時，遭到緬甸軍方否認。

費斯特在5月因為觸犯緬甸的移民法，遭到軍政府判刑11年，他也是緬甸軍政府在2月發動政變後，被逮捕的異議分子之一，後來在美國派遣前聯合國大使理查森與緬甸國防軍總司令敏昂來談判下，才讓費斯特可以從卡達轉機回美國。但緬甸資訊部副部長卻表示，並沒有與美國交換條件。

人權問題仍待解

費斯特的哥哥布萊恩受訪時直言，整個家族已經等不及他回到美國了，很開心他能夠獲釋。緬甸軍政府自2月政變上台以來，除了將翁山蘇姬領導的全民盟官員逮捕外，也派遣軍隊逮捕許多異議分子與獨立記者，並對上街抗議的民眾進行鎮壓，這些行為讓許多西方國家都表達抗議。

此外，連一向追求共識決的東協國家，也在這次的東協高峰會中，不邀請緬甸目前的領導人敏昂來將軍出席，當時曾讓緬甸非常生氣，認為東協干涉緬甸內政。不過經過這麼多抗議，緬甸軍政府仍未屈服，因此雖然這次將費斯特釋放，是否就代表未來在人權議題上鬆綁，國際仍在繼續觀察。

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