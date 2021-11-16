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閒置9年日相公邸迎主人 岸田最快新年遷入

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。圖／取自日本首相官邸官網
日本首相岸田文雄擬遷入首相公邸，這將是公邸閒置9年後再度迎來主人。圖／取自日本首相官邸官網

日本媒體FNN新聞網獨家報導，日本首相岸田文雄擬入住首相公邸，最快明年新年就會遷入，這將是公邸閒置9年再度迎來主人。

岸田目前仍住在赤坂國會議員宿舍，每日通勤。報導指出，多名政府人員透露，岸田以危機管理萬全因應觀點，正在評估搬入與首相官邸相鄰的公邸。岸田與夫人裕子已經在日前前往公邸看過房子。

首相公邸自2012年來已經閒置9年，岸田之前的兩任首相安倍晉三、菅義偉都沒有入住，因而遭外界詬病，公邸龐大的維持管理費用浪費公帑、遇重大意外時無法立即因應，缺乏危機管理意識。

公邸是首相住所、官邸是辦公處所，在同一塊用地內。現在公邸原本是官邸，2002年舊公邸拆除、新官邸落成後，移作公邸使用。移作公邸後，從時任首相的小泉純一郎起，共七任首相住過，但安倍晉三2012年回鍋再任首相後，閒置至今。

公邸因曾發生過暗殺事件，而有幽靈出沒傳聞，且有都市傳說，「搬入公邸就會成為短命政權」。根據國家公務員宿舎法，公邸供日相免費使用，但並未強制規定入住。不論日相入住與否，每年都會編列預算維護，一年預算約1億6000萬日圓。

安倍晉三 日本 岸田文雄

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