歐洲空汙改善雖提升 年死人數仍偏高

歐洲空氣品質仍有改善空間。根據最新報告指出，即便近年歐洲政府努力改善空氣品質，但死於空汙的人數依舊偏高，每年有超過30萬人因此死亡，其中又以德國人數最多。專家提醒，未來仍需制定更嚴格的標準，才能將死亡人數降低。

據《獨立報》報導，歐洲環境署報告指出，2019年歐盟境內因為暴露懸浮微粒污染致死的人數超過30萬人，其中德國佔超過5.3萬人，其次是義大利4.9萬多人、法國2.9萬多人以及西班牙2.3萬多人，若以每人口計算，則是以3.9萬多人的波蘭最高。

報告也指出，除了懸浮微粒，超過4萬人死於車輛排放的二氧化氮污染，1.6萬人死於臭氧污染。不過，如果歐盟會員國已達到世界衛生組織（WHO）最新5 µg/m3空氣品質標準，可以拯救其中58%的人。

空氣污染成最大風險

過去研究已指出，空氣污染是歐洲最大單一環境健康威脅，1990年代就奪走超過百萬人命，還會造成心臟疾病、中風、肺病與癌症。不過，日後隨著空氣改善後，2005年，死於空汙的人數已降至45萬人。

對此，歐洲環境署認為，WHO最新空氣品質規範及歐盟零污染行動計畫將可更進一步降低早死人數，預計到2030年將可再減少55%。

WHO歐洲區域主任漢斯·克魯格表示，「即便近幾年本地空氣品質有改善，要達到WHO新的規範的程度仍有一段路要走。」

都市化與老化影響

《法蘭西24》報導，WHO指出，空氣污染每年在全球造成700萬人早死，相當於抽煙與飲食不良，因此，今年9月，WHO首度自2005年以來將主要污染物質建議暴露限值提高。

雖然歐洲計劃2030年將死於懸浮微粒污染人數減少至少55%，但按照目前空氣污染持續下降趨勢來看，要到2032年才能達到目標。除此之外，人口老化及都市化普遍等因素也會讓目標更難達到。

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