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中國肥料不符規定 斯里蘭卡退貨引戰

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
斯里蘭卡為紅茶出產大國，因為今年有機農業政策，導致對有機肥料需求上升。（Photo by 斯里蘭卡農業部）
斯里蘭卡為紅茶出產大國，因為今年有機農業政策，導致對有機肥料需求上升。（Photo by 斯里蘭卡農業部）

購買有機肥料竟牽扯出兩國的外交戰爭？斯里蘭卡因實施農業轉型政策，向中國青島海威生物科技公司購買大量有機肥料，但因為肥料帶菌而不通過該國的檢驗，斯里蘭卡拒收這批肥料。中國當局為該公司提出嚴正抗議，認為斯里蘭卡毀損了公司與政府的形象，並求償800萬美金。

肥料標本不符規定

《BBC》報導，一艘九月從中國出發，前往斯里蘭卡的船隻「河馬精神號」，上面載有伊斯蘭卡當局以 4,970 萬美元從中國海藻肥料公司青島海威生物科技購買了 99,000 噸的有機肥料。《半島電視台》報導，主要是斯里蘭卡總理拉賈帕克薩於今年曾宣布「全面禁用農用化學品令」，導致這個以紅茶聞名的國家對有機肥料出現迫切的需求。

但斯里蘭卡農業部總幹事德席爾瓦表示，當局對肥料樣本進行測試後，發現中國的肥料竟是帶菌的，可能對胡蘿蔔、馬鈴薯等植物造成傷害。該國堅稱，這批貨物將對國家的生物安全造成影響，所以不願意驗收。

引發兩國交鋒

斯里蘭卡的決定引發了青島海威生物科技公司的憤怒反駁。它指責斯里蘭卡媒體使用的「有毒、垃圾、污染」等貶義詞，將嚴重誹謗中國企業與政府的形象。該公司更聲明，「斯里蘭卡國家植物檢疫局（NPQ）的檢測方法不科學，結論顯然不符合國際動植物檢疫公約」。

隨著爭議升級，斯里蘭卡法院下令銀行停止為已經等待入境的貨物付款。而中國駐科倫坡大使館隨之將該家銀行列入黑名單，還以顏色。青島海威生物科技公司還要求斯里蘭卡國家植物檢疫局賠償800萬美元，彌補該公司所遭受的聲譽損失。

但與中國交惡，對斯里蘭卡卻很不利。《BBC》報導，中國正在斯里蘭卡的基礎設施和開發項目上投資數十億美元，此舉引發當地民眾抗議，並認為政府正把「國家」出售給中國。分析人員認為，斯里蘭卡已經走進了中國的「債務陷阱」。

但斯里蘭卡官員堅稱，儘管中國財力雄厚，但當局不會允許任何違反規定的有機肥料進入國境。且德席爾瓦部長也表示，青島海威生物科技公司可以將目前這批產品帶回中國，並重新發送樣品。如果通過監管標準，就不會拒絕與該公司繼續交易。

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