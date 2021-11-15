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英女王疑似健康出問題 觀察家：未來恐須縮減公務
95歲的英國女王伊麗莎白二世原定14日在倫敦出席國殤紀念日儀式，但白金漢宮最後一刻表示，女王因背部扭傷無法參加。國殤紀念日儀式原本將是女王10月20日住院一晚檢查後，奉醫囑休息以來的首次公開露面。
白金漢宮隨後宣布改變計畫，由王儲查理王子代替女王向陣亡將士獻花圈。皇室圈一些消息人士認為，就算女王康復，也不太可能再像先前那樣執行繁重公務。
一名消息人士告訴英國每日郵報：「我確信大眾不會再看到女王像以前那樣常常露面。她仍會出席公開場合，在白金漢宮內履行較不繁重的公務。」
這名人士說：「疫情期間發展出來的透過影片和視訊執行公務，讓白金漢宮人員有了先前沒有的替代方案。節奏勢必會改變。」
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