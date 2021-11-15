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談論王室竟判違憲 泰民眾再次抗議

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
泰國14日起又開始出現要求王室改革的抗議聲浪。（Photo by ฮินะจังปลดแอก on Wikimedia under CC 4.0）
泰國14日起又開始出現要求王室改革的抗議聲浪。（Photo by ฮินะจังปลดแอก on Wikimedia under CC 4.0）

「法院不能限制民眾談論王室改革的權利！」泰國民眾14日走上街頭，抗議憲法法庭10日針對去年要求改革王室抗議做出違憲的判決，他們上街喊著「改革不等於推翻」的口號，要求王室改革、擁護王室的總理巴育下台。泰國去年便因改革王室爆發學生抗爭，但在政府鎮壓與防疫考量下解散。

民眾籲王室改革

根據《半島電視台》報導，上百名民眾14日在泰國首都曼谷集結，針對泰國憲法法庭10日做出的違憲判決進行抗議。抗議民眾認為，泰國憲法法庭太政治化，並未謹守司法獨立的原則，保障民眾的言論自由。「談論王室改革並非等於推翻王室！」現場一位25歲的抗議民眾受訪時這樣說。

《德國之聲》提到，抗議民眾後來還在德國大使館前聚集，希望德國政府能向常常去德國「避暑」的泰王施壓，泰王目前也正訪問德國。但目前德國政府並未多做回應。

泰國憲法法庭10日針對去年的一系列的抗議中，有3名談論到王室改革的學運領袖宣告違憲，認為談論王室改革形同要廢除泰國王室，這在王室高度受到重視的泰國是不被允許的，泰國刑法中甚至有「污辱王室罪」，觸犯者最高恐面臨15年的有期徒刑，若被指控叛國更有可能被判死刑。

觀察抗議是否擴大

但泰國現任總理巴育就是在擔任陸軍總司令期間，獲得泰王默許而成功發動政變，將民選的盈拉政府推翻。2020年2月，泰國第3大黨「未來前進黨」遭到憲法法庭以違憲為由解散，再度引發民眾對於政府與王室的不滿，但因為疫情影響，因此抗議規模並不大，直到7、8月因疫情減緩而延燒。

當時以泰國政法大學為首，許多學生與民眾上街抗議、要求總理巴育下台、王室進行改革、減少實權，但遭到政府出動警察鎮壓，再加上政府以防疫為由限制集會遊行，因此後來抗議聲浪逐漸減弱。但10日憲法法庭的判決，是否會讓泰國王室改革的聲浪再起，國際仍持續關注。

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