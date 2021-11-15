白俄移民恐釀衝突 波蘭要求歐盟介入

雖然波蘭對移民不斷從白俄入境表達不滿，白俄羅斯仍持續誘導移民從白俄違法穿越歐盟邊界，波蘭總理馬特烏什·莫拉維茨基因此向歐盟喊話，要求其提出「具體措施」，解決白俄羅斯的騷擾策略。此外，近日又有數十名移民強行通過了波蘭的邊界。目前歐盟預計真對協助載送移民前往白俄的旅行社進行制裁、限制航班。

白俄的邊境騷擾

路透社指出，波蘭邊境軍隊近期發現，白俄羅斯警衛隊正在提供移民穿越邊境的物資，並對移民發號施令，近期可能會有一波突破邊境的「重大嘗試」，且波蘭邊境防衛隊發言人指出，有大量木材被提供給移民，很可能是要用於翻越邊境圍牆。

此外，白俄羅斯也分享了一段大批移民前往邊境的影像，波蘭內政部隨後發佈推特，警告移民若違反邊境規定，不排除採取武力措施，且疑似已在邊境設置了水砲備戰。

對於白俄羅斯誘導移民穿越邊境、波蘭可能以武力回應的局勢，非政府組織「Grupa Granica」發佈聲明喊話，強調移民不是侵略者，只是白俄羅斯政策下的「人質」，並擔憂邊境爆發暴力衝突。然而，波蘭警方在週六逮捕了約 50 名強行破壞防護設施、通過邊境的移民群。

波蘭要歐盟處理

隨著邊境衝突的可能性提升，莫拉維茨基呼籲歐盟與北約組織應採取「具體行動」以解決移民危機，且波蘭、立陶宛和拉脫維亞可能會根據北約憲章第 4 條要求磋商，並強調領土完整、政治獨立與國家安全已受到威脅。

歐盟委員會副主席何塞·波瑞爾·豐特列斯在週日與白俄羅斯外交部長弗拉基米爾·馬克伊通話，首次直接溝通移民問題，且豐特列斯也在推特對馬克伊喊話，強調雙方都必須保護人民的生命，並讓人道主義力量介入、協助，「當前的局勢是不可接受的，必須停止；人不應該被當作武器。」

歐盟官方則警告，邊境日益緊張的局勢可能會導致歐盟國與白俄羅斯的衝突，也將研議對白俄羅斯展開制裁，針對白俄羅斯官員及將移民帶往白俄羅斯的旅行社與航空公司，歐盟將限制其相關航班。

【更多精采內容，詳見 】