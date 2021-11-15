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格達費之子參選 利比亞大選添變數

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
利比亞前獨裁者格達費之子薩義夫（中）將參選利比亞總統，讓外界擔心選舉恐添更多變數。（影片截圖）
利比亞前獨裁者格達費之子薩義夫（中）將參選利比亞總統，讓外界擔心選舉恐添更多變數。（影片截圖）

獨裁者兒子參選總統，外界擔心選舉會有動盪！前利比亞獨裁者格達費的兒子薩義夫14日登記參選利比亞總統，引發聯合國與西方國家擔心，12月24日的選舉恐生動亂；人權團體則擔心選舉會有不公正的狀況。格達費統治利比亞34年，但因「阿拉伯之春」起義遭到推翻，隨後利比亞就陷入長達10年的內戰。

獨裁者重出江湖？

根據《英國廣播公司》報導，利比亞前獨裁者格達費的兒子薩義夫14日前往戰略要地薩巴赫，向選委會登記參選利比亞總統。他穿著傳統褐色的利比亞服裝、以可蘭經文發誓，畫面公開後隨即引發利比亞輿論熱烈討論。父親遭到推翻後，他被當地軍閥抓了起來，被關了6年多，原本要判處死刑，但後來軍閥被推翻，讓他逃過一劫。

《衛報》提到，這也讓西方國家與聯合國擔心，利比亞好不容易建立的過渡政府與12月24日將舉行的利比亞總統大選會出現變數，因此也警告利比亞各方，如果試圖干擾總統選舉，甚至以政變等方式推翻選舉者，都會面臨國際制裁；人權團體則擔心薩義夫參選後，利比亞選舉會出現不公平的狀況。

和平現況恐遭動搖

格達費曾統治利比亞34年，在2011年「阿拉伯之春」時遭到推翻，格達費也在逃亡過程被武裝分子逮捕、斬首。但之後利比亞就進入了為期10年的內戰，由西方國家、聯合國支持的利比亞政府，與伊朗、埃及、俄國在背後撐腰，由強人哈夫塔領導的國民軍進行對抗，國民軍一度兵臨首都的黎波底城下。

但國民軍之後多次進攻卻久攻不下，雙方便陷入僵局。隨後在聯合國調停下成立了過渡政府，並約定在12月舉行大選，利比亞政府也要求過去曾介入利比亞內戰的各國陸續撤出，或是停止對雙方的軍事援助。但前獨裁者兒子的參選，又讓利比亞剛起步的民主有了更多的不確定性。

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利比亞 格達費

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