象徵法國大革命！ 馬克宏更改法國國旗的「這一色」

法國官員向媒體透露，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已把法國國旗上原先較亮的藍色改為較深的「海軍藍」。

BBC報導，總統府去年就改掛新色調的旗幟，但並沒有特別宣揚。據歐洲媒體透露，馬克宏一直以來都很想改成海軍藍的旗幟、象徵「法國大革命」。

1976年時任法國總統的季斯卡（Valéry Giscard d'Estaing）在法國三色旗上引用更亮的藍色，以匹配歐盟旗幟上的藍色。