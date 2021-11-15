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象徵法國大革命！ 馬克宏更改法國國旗的「這一色」
法國官員向媒體透露，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已把法國國旗上原先較亮的藍色改為較深的「海軍藍」。
BBC報導，總統府去年就改掛新色調的旗幟，但並沒有特別宣揚。據歐洲媒體透露，馬克宏一直以來都很想改成海軍藍的旗幟、象徵「法國大革命」。
1976年時任法國總統的季斯卡（Valéry Giscard d'Estaing）在法國三色旗上引用更亮的藍色，以匹配歐盟旗幟上的藍色。
據報導，就馬克宏改變國旗顏色的議題上仍存在部分分歧，有些人認為新的顏色很難看，且會與歐盟旗幟發生衝突，另一些人則懷念1976年之前的版本。然而多方皆堅持認為「顏色變化不應被解釋為反歐盟的姿態」。
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