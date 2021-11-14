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宏都拉斯月底大選 美學者：反對派當選 恐改變外交立場

聯合報 / 記者張加／即時報導
蔡英文總統13日會見來訪的宏都拉斯總統葉南德茲。圖／總統府
蔡英文總統13日會見來訪的宏都拉斯總統葉南德茲。圖／總統府

友邦宏都拉斯月底將舉行總統大選，現任總統葉南德茲近日訪台展現台宏友誼；美國學者葛丹（Benjamin Gedan）表示，葉南德茲訪問台灣表明其所屬政黨對台持續承諾，但若反對派贏得本月大選，宏都拉斯可能迅速改變其外交立場。

宏都拉斯將於28日舉行大選，根據路透等外媒日前報導，民調領先的左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表態勝選將與中國大陸建交，而代表執政黨國民黨參選的首都德古西加巴市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）民調位居第二。

各界關注選後台宏關係恐生變，明年1月卸任的葉南德茲（Juan Orlando Hernández）在選前訪台，重申宏國與台灣站在一起。

曾任歐巴馬政府拉美問題顧問、現華府智庫「威爾遜中心」拉丁美洲項目副主任葛丹告訴本報，即使阿斯夫拉勝選，也不能保證宏都拉斯仍然為台灣的盟友，畢竟近年巴拿馬、薩爾瓦多等國陸續與台斷交，北京仍試圖奪取台灣的拉美友邦，而每一次斷交都可能說服其它政府採取相同行動。

葛丹說，宏都拉斯得到美國大量援助，而美國政府看好宏都拉斯與台灣維持關係，這很重要；但他也說，對於台灣與中國大陸在拉美的外交競爭，美國的貢獻有限，像是北京提供經濟誘因以換取對方與台斷交，但美國無法承諾給予同等的經濟誘因。

外交部表示，葉南德茲12日至14日親自率團訪台，目的是要代表宏國政府與人民向我國政府表達誠摯的謝忱，特別是在中國大陸對台灣人民進行文攻武嚇，造成區域情勢緊張之際，以具體行動展現兩國堅定的友誼，深具重要意義。

中國大陸環球時報13日以「金元外交沒有出路！宏都拉斯總統訪台，島內網友諷：台當局準備給多少錢？」為題報導，指葉南德茲12日突然訪問台灣，其「畢業旅行」的目的引發諸多猜測，不少網友猜測雙方談好什麼條件。

外交部今晚駁斥該報導，指中國政府所屬官方媒體公然散布假新聞，包括「金元外交」、「外交部準備給多少錢」等報導，在國際社會公然造假、說謊，這種做法嚴重違反國際新聞守則。

外交部此前已多次表示台宏邦誼穩定友好，也提醒宏都拉斯小心中國大陸口惠而實不至的承諾，外交部次長俞大㵢日前在立院答詢表示，對選後台宏關係「審慎樂觀」。

宏都拉斯 外交部 斷交

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