德國恐成目的地 波蘭白俄羅斯邊境：難民突破封鎖線

波蘭警方稱，周六夜間(11月13日)、周日凌晨，至少有一個大約50人的群體突破了Dubicze Cerkiewne村附近的封鎖線，闖入了波蘭境內。警方目前捕獲了其中的22人。而在Kolonia Klukowicze附近，一個更大的群體也試圖突破封鎖線，但是沒有成功；波蘭邊防警察則遭到試圖闖關的難民投擲石塊，一名警員因此受到輕傷。

波蘭邊防部門通報指出，11月13日全天，總共發生了223起試圖非法越境的事件。在邊境地區，警方捕獲了4名「蛇頭」嫌疑人，他們當時正在帶領難民前行。據悉，其中兩名嫌疑人為格魯吉亞公民，還有兩名則分別來自波蘭和敘利亞。

目前，波蘭和白俄羅斯當局都對援助組織以及新聞媒體封鎖了邊境地區，因此兩國當局發布的消息都無法獲得第三方獨立消息源的核實。

最近幾個月來，數以千計的中東、非洲難民飛往白俄羅斯，試圖從該國跨越邊境進入立陶宛、波蘭等歐盟國家。在白俄羅斯與歐盟的政治拉鋸背景下，這些難民被困在了邊境區域，迄今至少已有9人喪生。

目前，邊境地區的氣溫已經降至0度左右。歐盟方面指責白俄羅斯主動在中東、非洲等地招徠難民，並利用難民作為施壓籌碼。而白俄羅斯總統盧卡申科則駁斥了上述指責。

歐盟與白俄羅斯之間的政治糾紛始於去年的白俄羅斯大選。當時，該國反對派指控盧卡申科涉嫌嚴重的大選舞弊，歐盟方面也宣布不承認盧卡申科的勝選連任，並出台了一系列針對性制裁措施。今年早些時候，白俄羅斯當局強迫一架從歐盟成員國希臘飛往歐盟成員國立陶宛的民航客機在明斯克降落，旋即逮捕了搭乘該航班的一名反對派人士，進一步加劇了雙方之間的政治危機，歐盟隨後加強了制裁。

現在，邊境難民危機正在促使歐盟考慮進一步的制裁措施。東歐地區的多個國家擔心，這場危機甚至有可能引發軍事沖突。

德國國內尚存爭議

困在歐盟外部邊境的難民中，絕大多數人的最終目的地都是德國。因此，這場危機也在德國國內政壇引發了很多討論。剛剛上任的德國聯邦議會主席巴斯(Bärbel Bas)呼籲，盡快為困在邊境地區的難民提供幫助。「他們是被虛假的承諾騙到邊境地區的──我們不能允許將人的命運當作施壓手段。」巴斯承認，要想切實幫助難民，還有賴於歐盟層面上達成迅速的共識。

正在參與德國新一屆政府組閣談判的綠黨主席貝爾博克(Annalena Baerbock)認為，當務之急是先向那些難民提供人道主義援助，波蘭當局應當允許援助組織進入邊境地區。

德國薩克森州州長克萊齊默(Michael Kretschmer)則明確反對歐盟接納這批難民。他指出，這些被盧卡申科引誘到歐盟外部邊界的人，既非受到承認的難民，也不是專業人才，因此不符合歐盟的入境移民規定。「我們必須正告明斯克的獨裁者：這種手段是不會成功的。」克萊齊默認為，邊境難民的悲慘景象，(歐洲)公眾必須能夠承受。「波蘭的做法是正確的，因此我們必須向波蘭伸出援手鞏固歐盟外部邊境。」

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