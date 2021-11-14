俄羅斯開始向印度交付S-400防空導彈系統

路透社報道稱，因為從俄羅斯購買S-400防空導彈系統，印度有可能面臨來自美國的制裁。

美國於2017年通過了一項法律，根據該法律，任何與俄羅斯國防和情報部門有業務往來的國家都可能面臨制裁。

2018年10月印度和俄羅斯簽訂印方訂購5套俄制S-400系統的合同，總價值55億美元。

印度方面自稱需要購買俄羅斯的防空導彈系統用於應對來自中國的威脅。中印兩國都是擁核大國。去年以來，兩國在邊境地區的對峙局面時有升溫，雙方均指責對方挑釁。

新德裡政府稱，他們既和美國也和俄羅斯保持戰略伙伴關系。

今年10月，美國兩名參議員曾致函總統拜登，敦促其放棄對印度購買俄羅斯S-400防空系統施加制裁，稱這種懲罰措施將危及日益增長的合作。

半島電視台報道稱，近年來，印度一直在減少從俄羅斯購買軍事裝備。2016年至2020年，俄羅斯對印度的武器出口下降了53%。另一方面，印度與美國的國防交易一直在增加，2020年的購買額為34億美元。

土耳其去年12月因購買S-400受到美國制裁。美方措施包括禁止向土耳其國防工業局發放美國產品、技術的出口許可和授權，其中就包括F-35戰機。土耳其2017年與俄羅斯簽訂25億美元S-400訂購合同，俄方2019年開始交付。

俄羅斯已經多次表示願意幫助土耳其研制現代化戰機，但是到目前為止雙方在這一項目上並未達成一致。

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