杜特蒂也訝異長女薩拉選副總統：可能是「他」的決定

菲律賓媒體龍頭ABS-CBN報導，菲國總統杜特蒂和長女薩拉都打算競選下屆副總統。杜特蒂表示，他也十分訝異並對此不滿意，薩拉明明在總統民調位居第一卻決定選副總統，並推測這可能是菲律賓聯邦黨總統候選人、已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕團隊的決定。

杜特蒂在14日發表於YouTube公開訪談表示：「我或許......大家都知道我不滿意薩拉競選副總統。我不是責怪薩拉，因為我們沒有討論過這件事，我是反對他們決定讓薩拉競選副總統。我可以確信，讓薩拉競選副總統是小馬可仕團隊的決定。我想知道，薩拉明明在總統民調中排名第一，為什麼她只去競選副總統。」

43歲的薩拉13日正式遞件參選副總統後，小馬可仕陣營即正式發布決議，邀請薩拉搭檔參選，但尚未獲得回應。

杜特蒂還說：「我是在薩拉正式遞件的時候，才知道她要選的是副總統。因為她當時準備了兩份候選人證書（COC），一份是競選總統而另一份是競選副總統。我不知道她在想什麼，我們沒有說過這件事。」

杜特蒂被問及，是否真的也要競選副總統時回答：「各位幾個小時後就會知道消息，我會宣布。」