印度爆發叛軍衝突 印共遭鎮壓26死

印度居然有共產黨？印度警方12日在加德奇羅利縣的雨林中，與毛派叛軍發生衝突，叛軍有26人死亡，軍隊則有3名指揮官受重傷，被直升機載出搶救。印度境內的共產黨普遍稱為毛派，不過被印度政府視為非法政黨，毛派自1969年起就以游擊戰的方式製造多起恐攻，持續困擾印度政府。

警方鎮壓毛派

根據《半島電視台》報導，印度警方與毛派12日在印度中部加德奇羅利縣附近的雨林中爆發槍戰，至少有26名毛派叛軍遭到擊斃；而印度警方則有3位指揮官受重傷，被直升機送到附近的那格浦爾城進行治療。加德奇羅利是印度的礦產大縣，也是毛派主要的據點之一。

《印度郵報》提到，當地警方普遍稱這些叛軍為「納薩爾毛派」，是因為1967年在印度西孟加拉邦爆發「納薩爾巴里起義」而得名，後來這些叛軍就轉型為共產黨，以游擊隊的方式持續與印度政府周旋對抗。據印度內政部統計，印度全國發生的91%的暴力事件和89%的因暴力事件而導致的死亡，都是由毛派引起。

困擾多年難消停

印度毛派的擴散範圍被稱為「紅色走廊」，主要由印度東北部一路蔓延到中南部、橫跨數十州，聲稱要為印度原住民與其他被邊緣化的族群爭取權益，並徹底廢除困擾人民已久的種姓制度。不過原本印度境內不只一個左派游擊隊組織，毛派是由人民戰爭和毛主義共產主義中心於2004年9月21日合併而成。

印度過去偏右派的國大黨將毛派列為恐怖組織，但印度左翼政黨普遍表示反對。他們認為，法律和軍事手段不可能根本解決印共（毛）問題，只有依靠政治化解、改善行政、加快發展才能逐步見效。

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