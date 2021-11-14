厄瓜多監獄暴動 政府無力打擊黑幫

整個國家形同被黑幫統治！厄瓜多12日起爆發監獄暴動，政府鎮壓加上囚犯互相攻擊下，至今已有68人在該衝突中喪生。厄瓜多今年至少有300名囚犯死於監獄暴動，政府雖然宣布緊急狀態，矢言打擊黑幫毒品走私與擄人綁架，但都未見明顯成效，幫派的戰場甚至轉移到監獄。

黑幫衝突難消停

根據《英國廣播公司》報導，厄瓜多今年已經爆發起多起黑幫衝突與監獄暴動，12日傍晚在大城瓜爾基亞發生的監獄暴動，已造成至少68人死亡。警方在監獄還找到大量槍枝與爆裂物。厄瓜多今年已經有至少300人因為監獄暴動而死，而9月是該國黑幫衝突的最高峰。

《半島電視台》分析，政府雖然抓了大量的黑幫進入監獄，但在國內打擊犯罪的成效還是非常差，進而衍伸了監獄收容量爆滿的問題，全國監獄平均普遍超收55%，此次爆發動亂的監獄更高達62%，全國約有4萬人在監獄中，爆量的收容人數也導致管理困難，進而常引發監獄火拼。

政府未積極應對

雖然厄瓜多總統拉索宣布以緊急狀態應對，不過他也抱怨前任政府對於打擊毒品走私太過被動，因此未來要徹底根除毒品與暴力恐要花費超過10年的時間。同時他也呼籲鄰國的哥倫比亞與美國、歐盟能夠提供資金與邊境警力、裝備的部署，共同打擊南美洲嚴重的黑幫與毒品氾濫。

不過當地民眾卻對於拉索政府的動作緩慢感到非常不滿，希望能趕快鎮壓這些幫派，不要再有這麼多暴動與死亡了。許多民眾也呼籲政府的安全部隊儘速接管監獄，防止動亂進一步擴大。

南美洲北部除了厄瓜多以外，哥倫比亞也陷入毒梟、武裝團體衝突的混亂：而委內瑞拉至今仍面臨兩個政府的紛爭，國內經濟則面臨超級通膨的困境。

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