快訊

前立委打第2劑AZ驟瘦7公斤 嘆「1個月來生不如死」

影／基隆民宅頂樓加蓋火警全面燃燒 火勢延燒觸目驚心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

厄瓜多監獄暴動 政府無力打擊黑幫

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
厄瓜多12日的監獄暴動，至今已有68人身亡，民眾對於政府掃黑緩慢感到不滿。（Photo on Pixabay）
厄瓜多12日的監獄暴動，至今已有68人身亡，民眾對於政府掃黑緩慢感到不滿。（Photo on Pixabay）

整個國家形同被黑幫統治！厄瓜多12日起爆發監獄暴動，政府鎮壓加上囚犯互相攻擊下，至今已有68人在該衝突中喪生。厄瓜多今年至少有300名囚犯死於監獄暴動，政府雖然宣布緊急狀態，矢言打擊黑幫毒品走私與擄人綁架，但都未見明顯成效，幫派的戰場甚至轉移到監獄。

黑幫衝突難消停

根據《英國廣播公司》報導，厄瓜多今年已經爆發起多起黑幫衝突與監獄暴動，12日傍晚在大城瓜爾基亞發生的監獄暴動，已造成至少68人死亡。警方在監獄還找到大量槍枝與爆裂物。厄瓜多今年已經有至少300人因為監獄暴動而死，而9月是該國黑幫衝突的最高峰。

《半島電視台》分析，政府雖然抓了大量的黑幫進入監獄，但在國內打擊犯罪的成效還是非常差，進而衍伸了監獄收容量爆滿的問題，全國監獄平均普遍超收55%，此次爆發動亂的監獄更高達62%，全國約有4萬人在監獄中，爆量的收容人數也導致管理困難，進而常引發監獄火拼。

政府未積極應對

雖然厄瓜多總統拉索宣布以緊急狀態應對，不過他也抱怨前任政府對於打擊毒品走私太過被動，因此未來要徹底根除毒品與暴力恐要花費超過10年的時間。同時他也呼籲鄰國的哥倫比亞與美國、歐盟能夠提供資金與邊境警力、裝備的部署，共同打擊南美洲嚴重的黑幫與毒品氾濫。

不過當地民眾卻對於拉索政府的動作緩慢感到非常不滿，希望能趕快鎮壓這些幫派，不要再有這麼多暴動與死亡了。許多民眾也呼籲政府的安全部隊儘速接管監獄，防止動亂進一步擴大。

南美洲北部除了厄瓜多以外，哥倫比亞也陷入毒梟、武裝團體衝突的混亂：而委內瑞拉至今仍面臨兩個政府的紛爭，國內經濟則面臨超級通膨的困境。

【更多精采內容，詳見

監獄 厄瓜多 毒品

延伸閱讀

男子吸毒後躺臥車上 高雄警查獲毒品刀械

厄瓜多又傳嚴重監獄暴動 至少58死12傷

桃園黑幫暴力討債遭護主犬咬傷 竟惱羞砸店

影／黑幫近日活動頻繁 新北蘆洲警連續3天臨檢幫派據點

相關新聞

真子偕夫婿搭機離日 赴美展開新生活

日本皇室秋篠宮夫婦長女真子，今天上午跟夫婿小室圭從東京羽田機場搭乘民航機赴美，兩人將在紐約展開新生活。因為結婚脫離皇室的...

金正恩又神隱1個月 官媒屢稱「首領」表忠誠

北韓領導人金正恩自10月12日出席國防展覽會後再度「神隱」，至今已超過一個月，是自2014年以來最久，外界因此再次關注他...

白俄邊界難民危機 拜登、賀錦麗關切 俄切割施壓歐盟

白俄羅斯遭控慫恿移民從他們的領土跨境進入波蘭與立陶宛之際，美國總統拜登12日對白俄局勢表達關切。

厄瓜多監獄暴動 政府無力打擊黑幫

整個國家形同被黑幫統治！厄瓜多12日起爆發監獄暴動，政府鎮壓加上囚犯互相攻擊下，至今已有68人在該衝突中喪生。厄瓜多今年至少有300名囚犯死於監獄暴動，政府雖然宣布緊急狀態，矢言打擊黑幫毒品走私與擄人綁架，但都未見明顯成效，幫派的戰場甚至轉移到監獄。

日本歷史學家看中國史 為何點名最重要朝代是…

中國、中華這些詞彙由其成立說起，運用時也跟周邊四方、夷狄、外國有著密不可分的相互關係。有時中國的概念成立於當下的國際關係中。清朝的版圖並非有史以來至明的中國。

【星期人物】從金主變州長！楊京選戰策略 成了美共和黨教科書

一年前，楊京（Glenn Youngkin）是美國金融業高層的名人，在政界則是無名小卒。競選維吉尼亞州長意外勝出後，他成為共和黨最新的政治明星。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。