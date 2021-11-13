拜習峰會在即 中國大陸警告不得支持「台獨」

美國與中國兩個全球最大經濟體的雙邊關係愈加緊張，尤其在台灣議題上持續針鋒相對。在台海緊張局勢下，上月中國軍機擾台的架次更創下新高。但美中本周在格拉斯哥氣候峰會上出乎外界預料地達成協議，發表聯合聲明承諾強化氣候行動，雙邊領導人也將在華盛頓周一晚間、北京時間周二上午舉行線上峰會。

美國白宮發言人薩奇（Jen Psaki）周五發表聲明指出，「兩位領導人將討論如何負責任地管理美國和中國之間的競爭，以及在利益一致的情況下的合作方式」。

「拜登總統將自始至終表明美國的意圖和優先事項，並明確和坦率地說明我們對中國的關切。」

自拜登上任以來，美中領導人已經通過兩次電話。拜登原本希望在羅馬的G20峰會上與習近平會面，但習近平自新冠疫情爆發後就不曾外訪，只同意在年底舉行虛擬會談。

美國國務卿布林肯周五表示：「過去10個月裡我不斷指出，與中國的關係是我們最有影響也最複雜的關係。」

「其中有不同的元素——有些是合作性的，有些是競爭性的，有些是對抗性的，我們將同時處理這三者。」

中國外交部周六則表示，雙方領導人將就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

一名資深美國官員稱，拜登將明確地表示他歡迎與中國的激烈競爭，但不樂見沖突。該名官員也排除了拜習峰會能取得大量成果的可能性稱：「這不是為了追求特定成果或結果」，「在我們與中國的競爭中，拜登總統希望習主席和中國按照規則行事，他將在整場會議中表明這一點。」

在拜習峰會登場前，中國外長王毅和美國國務卿布林肯周六進行了籌備性電話會談。王毅對布林肯表示，「雙方要相向而行，為會晤做好準備，確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關系回到健康穩定發展的軌道」 。

針對台灣問題，王毅也嚴正表明中方立場稱：「歷史和現實已充分證明，『台獨』是台海和平穩定的最大威脅，任何對『台獨』勢力的縱容和支持，都是對台海和平的破壞，最終都將自食其果。」

王毅還表示，「如果美方真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何『台獨』行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向『台獨』勢力發出錯誤信號。」

白宮發言人薩奇則對記者表示，這次會議是「確定有效競爭規則的方式」，目的不在尋求特定成果。「總統當然不會對他所關注的領域有所保留。」她也指出，雙邊關係中的「激烈競爭」需要「積極的外交」。

拜登上任後，很大程度上延續了其前任川普的對華強硬態度，兩屆政府都認為崛起的中國是21世紀的首要挑戰。

本周四，拜登簽署了《安全設備法案》，旨在阻止電信巨頭華為等被判定構成安全威脅的公司從美國監管機構獲得新設備牌照。

同日，習近平在亞太經合組織工商領導人峰會上以預錄影片的方式警告，「亞太地區不能也不應該回到冷戰時期的對立和割裂狀態」，「以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的。」

儘管存在分歧，美中兩個碳排放大國本周也同意合作，在未來十年內合作加強氣候行動。

拜登與習近平的會談中可能出現的另一個議題是明年二月將在北京舉行的冬奧會。根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述消息人士報道，習近平可能邀請拜登參加北京冬奧會。

由於北京對新疆、香港的持續打壓，維權人士已呼籲抵制北京冬奧。若習近平對拜登發出邀請，可能會使拜登陷入兩難的境地。

（法新社、路透社、美聯社）

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