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跟小馬可仕成搭檔！杜特蒂女兒角逐下屆菲律賓副總統

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
一名抗議者10月6日手持海報，抗議小馬可仕宣布競選總統。路透
一名抗議者10月6日手持海報，抗議小馬可仕宣布競選總統。路透

CNN菲律賓頻道13日報導，菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte Carpio）已正式遞件參選下屆的副總統。

薩拉日前加入基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD），報導則指該黨跟菲律賓聯邦黨（Partido Federal, PFP）將聯合競選下屆正副總統。

PFP推出的總統候選人則是菲律賓前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Bongbong Marcos）。菲律賓每日問詢者報（Inquirer）報導，PFP已採納與背書薩拉為小馬可仕的搭檔。

菲律賓 馬可仕 杜特蒂

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