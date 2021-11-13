跟小馬可仕成搭檔！杜特蒂女兒角逐下屆菲律賓副總統
CNN菲律賓頻道13日報導，菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte Carpio）已正式遞件參選下屆的副總統。
薩拉日前加入基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD），報導則指該黨跟菲律賓聯邦黨（Partido Federal, PFP）將聯合競選下屆正副總統。
PFP推出的總統候選人則是菲律賓前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Bongbong Marcos）。菲律賓每日問詢者報（Inquirer）報導，PFP已採納與背書薩拉為小馬可仕的搭檔。
JUST IN: Partido Federal ng Pilipinas issues resolution adopting Davao City mayor Sara Duterte-Carpio, Lakas CMD vice presidential bet, as PFP's candidate for VP.— Inquirer (@inquirerdotnet) November 13, 2021
PFP also indorses her as presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr.'s running mate in 2022 polls. | @JMAurelioINQ pic.twitter.com/ItTifwlgAN
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