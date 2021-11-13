APEC會議：全球各國領導人的「年終總結」

（德國之聲中文網）據中國官媒報道，中國國家主席習近平周五在出席亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式線上會議時表示，經濟和技術合作是非常重要的，該組織的各成員國應該加大對此投資。

亞太經合組織第二十八次領導人非正式會議是在區域貿易和地緣政治緊張局勢加劇，特別是在中美關系愈發緊張的情況下舉行的 。

根據多家媒體的報導，中國國家主席習近平和美國總統拜登將於下周一舉行備受矚目的在線峰會。這兩個超級大國希望防止世界上兩個最大的經濟體之間日益緊張的關系演變成全面沖突。

中國為本周有21個成員國領導人參與的亞太經合組織會議定下了基調，他在周四的一段視頻中發出警告稱：該地區決不能回到冷戰時期的緊張局勢中去。這一評論被認為是指美國及其地區盟友為削弱他們所認為的中國日益增長的經濟和軍事威脅所做的努力。

白宮表示，拜登在會上的議題包括目前為解決新冠大流行病和支持全球經濟復蘇所做的努力。它在一份聲明中說："總統的參與表明了美國對印度-太平洋地區和多邊合作的承諾。"

習近平登上此次亞太經合組織會議虛擬講台的前一天，中國執政的共產黨批准了一項罕見的決議，擴大了習近平的地位和權威，增強了他明年獲得史無前例的第三個領導任期的可能性。

華盛頓和北京在從COVID-19大流行病的起源到中國不斷擴大的核武庫等問題上一直在爭吵。美國官員認為，與習近平直接接觸是防止世界上兩個最大的經濟體之間的關系陷入沖突的最佳途徑。

北京也渴望避免對抗

在預期的拜登-習近平會晤之前，一位中國官員說，北京也渴望避免對抗，專注於 "積極競爭"，同時推動在氣候危機和結束冠狀病毒大流行等問題上的合作。該官員說，兩國在蘇格蘭舉行的聯合國氣候大會上公布的促進合作應對氣候變化的框架協議，為即將舉行的峰會發出了 "相當積極的信號"。

此次召開的會議是全球各國領導人今年最後一次多邊會議，是在一系列會晤之後舉行的。包括在羅馬舉行的備受矚目的G20峰會和在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候會議。

由於東道主新西蘭推出了強硬的新冠大流行病控制措施，2021年的亞太經合組織會議完全在網上舉辦。期間來自政界和商界的領導人強調了對抗新冠病毒、經濟去碳化和可持續增長的必要性。

在周五的會議上，德國總理默克爾重申了疫苗接種在抗擊大流行病中的重要性。並表示她退任總理職位後的德國"仍將繼續是一個注重公平的伙伴"。。 稱："默克爾總理，你不斷地與世界接觸，深思熟慮並願意聽取他人的觀點，體現了你是一個真正的領導人，同時也是一個非常好的人。"

俄羅斯總統普京也在此次亞太峰會上發言。普京表示，盡管困難重重，但是俄羅斯的經濟基本已經恢復到了新冠危機前的水平。如今各國合作的重點應該包括在醫療衛生領域的合作，尤其是和世界衛生組織的合作。

下一屆亞太經合組織峰會將於明年在泰國舉行。有官員表示，美國已經提出2023年主辦一輪亞太經合組織會議的意願，這是十多年來的第一次，盡管各方尚未就這一提議達成共識。

（路透社、今日俄羅斯等）

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