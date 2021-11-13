白俄羅斯爭議: 西方與俄羅斯在安理會交鋒

（德國之聲中文網）西方國家與俄羅斯周四（11月11日）在聯合國安理會就波蘭與白俄羅斯邊境危機升級、誰應為此負責的問題進行了交鋒。

美國、英國、法國、愛爾蘭、挪威、愛沙尼亞和阿爾巴尼亞指責白俄羅斯總統盧卡申科造成這一危機。這些國家稱，譴責白俄羅斯"將人們的生命和福祉置於險地的做法"，表示這種做法是"精心策劃的"，是"出於政治目的"。

這些國家指出，明斯克的目的是"破壞鄰國和歐盟邊境的穩定"，同時轉移人們對白俄羅斯國內"日益嚴重的侵犯人權行為的注意力"。他們表示，白俄羅斯的行為是"不可接受的"，並敦促"強有力的國際反應"。

數月以來，越來越多的難民借道白俄羅斯進入波蘭，然後越過德波邊界進入德國。地處德國東部的勃蘭登堡州已經有大批難民湧入。

盧卡申科被指讓難民從伊拉克等中東國家飛到歐洲。據稱，這位白俄羅斯總統使用這種策略報復歐盟--白俄羅斯此前受到了西方國家的制裁。

莫斯科："絕對沒有"幫助難民來到歐洲

作為白俄羅斯的地區盟友，俄羅斯周四駁斥了西方國家的指控。

莫斯科的駐聯副大使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）在聯合國安理會會議召開前告訴記者，西方國家"有某種受虐傾向，因為在我們面前提出這個對於歐盟來說恥辱的話題，這挺勇敢的"。

他說，白俄羅斯和俄羅斯"絕對沒有"在幫助難民來到歐洲。"這不是歐盟第一次面對這樣的危機"，波利安斯基說。"人們應該注意到這些人逃離家鄉的原因，是誰對這場危機負責，是哪些國家破壞了他們的家園。"

柏林：歐盟必須與波蘭站在一起

德國內政部長澤霍費爾本周五對德國第三大出版商豐克傳媒集團表示，歐盟必須與波蘭站在一起處理這一局勢。他表示，波蘭保護著歐盟的外部邊界，這對於整個歐洲來說都很重要。他也稱，盧卡申科的所作所為是"令人生厭的政治手段"。

德國總理默克爾也表示，白俄羅斯的難民戰術是"不人道的，不可接受的"。她在本周早些時候曾與俄羅斯總統普京通話，敦促他采取行動。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）周四在一份聲明中說，他的國家正在目睹一場"新型戰爭"，其"彈藥是平民"。

流亡的白俄羅斯反對派政治人物季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）周四對德國之聲說，德國和其他西方國家應該對盧卡申科施加更多經濟、政治壓力。

她也表示，除了對盧卡申科實施新的制裁外，德國等國還可以"在這個困難的時刻幫助白俄羅斯的公民社會"。

是什麼導致了歐盟與白俄羅斯之間的緊張關系？

盧卡申科在去年的總統選舉中以壓倒性優勢擊敗了季哈諾夫斯卡婭。西方國家表示這是一場不公正的選舉，不承認盧卡申科勝選。選舉後，盧卡申科對反對派團體和媒體進行了打壓。

除了去年備受爭議的選舉外，白俄羅斯當局在今年5月要求一架瑞安航空公司的民航迫降在明斯克機場，乘客之一的白俄羅斯流亡反對派人士普羅塔塞維奇（Raman Pratasevich）隨即被逮捕，更加劇了歐盟與白俄羅斯之間的緊張關系。

盧卡申科周四表示，如果歐盟對白俄羅斯展開新的制裁，他有可能切斷輸送歐洲的天然氣運輸。季哈諾夫斯卡婭則在接受法新社采訪時表示，盧卡申科不會貫徹這一威脅。

（法新社，路透社，德新社）

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