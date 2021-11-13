維基解密創始人阿桑奇被允獄中結婚

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（德國之聲中文網）維基解密創始人朱利安-(Julian Assange)被允許在英國的監獄中結婚。"朱利安和我現在獲准在貝爾馬什監獄結婚"，他的未婚妻斯特拉-莫裡斯（Stella Moris）周五在Twitter上寫道。"我松了一口氣，但仍然很生氣，因為有必要采取法律行動來阻止對我們的基本結婚權利的非法干涉。"

阿桑奇創立的維基解密平台周四晚間曾透露，這對夫婦在 "基本上被阻止結婚 "後采取了法律行動。莫裡斯解釋說，英國政府現在已經 "松口 "了。懲教署的一位發言人說，阿桑奇的申請是以 "與其他被拘留者一樣 "的方式處理的。

莫裡斯是阿桑奇的前律師。與後者有兩個孩子。現年50歲的澳大利亞人阿桑奇已經在倫敦被關押了兩年半的時間。他在美國被指控從事間諜活動，並在維基解密上發布有關伊拉克和阿富汗戰爭的秘密文件。這些文件包含有關美國在這些國家的行動的爆炸性信息，包括殺害平民和虐待囚犯。

美國正在要求引渡阿桑奇。如果在美國被定罪，他將面臨長達175年的監禁。10月，該案的上訴程序在倫敦開始。美國當局正在挑戰1月份的一項裁決，在該裁決中，英國法院以自殺風險高為由，禁止將阿桑奇引渡到美國。

（法新社）

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