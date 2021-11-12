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學員全程目擊！健身教練直播中遭闖入劫匪「開槍射殺」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
南非近日驚傳一名健身教練在視訊授課時，突然闖入一名持槍劫匪並直接朝其頭部開槍，事發當下線上有超過200名學員目擊整起過程。截自推特
南非近日驚傳一名健身教練在視訊授課時，突然闖入一名持槍劫匪並直接朝其頭部開槍，事發當下線上有超過200名學員目擊整起過程。截自推特

南非近日驚傳一名健身教練視訊授課期間，被突然闖入的持槍劫匪朝頭部開槍致死，事發當下線上更有超過200名學員目擊。

「每日郵報」報導，遇害健身教練名叫馬辛格（Lawrence Masinge），住在南非普勒托利亞附近的索爾斯維爾（Saulsville），當時他在自家用Zoom進行線上課程，突然一名身著米色褲子和黑色上衣的男子闖入畫面，右手更持槍枝開火，直接將馬辛格射倒在地。

曝光的Zoom截圖顯示，當時線上許多學員都直擊馬辛格被槍殺的過程，住在英國的瑪娃薩（Mpho Magwaza）便是其中之一，她回憶道「當那個人闖入時，我立刻意識到有些不對勁，看著他開了2槍，這讓我整晚都睡不著覺」，瑪娃薩還透露自己從2年前開始上馬辛格的健身課程，對方幫助自己克服心理健康問題並成為朋友。

另一名希望保持匿名的學員表示自己當天下午6點30分左右加入Zoom，40分鐘後便聽到第一聲槍響，她的丈夫跑到螢幕前驚恐地表示「他中槍了」，她透露當下許多學員都試圖找出馬辛格的居住地，還有人直接打電話求救，並補充說「40分鐘後，他仍然冰冷地躺在那裡，警察隨後才帶著護理人員趕到」。

學員穆加比（Zazi Nsibanyoni-Mugambi）也回憶道「一個人突然跑進來朝他開槍，當時大家都在健身卻不知道發生什麼，那傢伙回來又向馬辛格開了2槍、然後就跑了，每個人都看著屍體、瘋狂地試圖尋求幫助」，她還表示自己只要想到自己直擊謀殺卻無能為力就非常難受。

此外，穆加比還稱讚馬辛格「他正在接管健身界、把健身帶到新的高度，他改變我的健身之路，更是個了不起的人」。

據悉，綽號「野獸」（Beast）的馬辛格致力於參與社區服務計畫，以鼓勵年輕人參加體育、藝術和文化部支持的運動和健身。地方當局則呼籲任何了解這起事件的人提供更多資訊。

曝光的Zoom截圖顯示，當時線上許多學員都直擊馬辛格被槍殺的過程。截自推特
曝光的Zoom截圖顯示，當時線上許多學員都直擊馬辛格被槍殺的過程。截自推特

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