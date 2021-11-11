澳洲大學國際生驟減 學者仍認有吸引力

國際學生向澳洲大學說NO，學生申請留澳的數目近年下降了5成以上！在新冠疫情爆發前，國際留學生為澳洲帶來每年超過100億美金的收入，產值僅次於鐵礦、煤炭與天然氣。近期留學生減少導致澳洲的大學在2020年利潤減少10億美金左右。但澳洲學者卻抱持著樂觀態度，認為頂尖大學在國際排名上的亮眼表現，能在疫情趨緩後帶回大量的留學生。

澳大吸引力降低

根據《QS世界大學排名網站》資訊顯示，澳洲前三名的大學分別為，排名27的澳洲大學、37名的墨爾本大學與38名雪梨大學，澳洲大學依舊仍對國際學生充滿吸引力，但經過20個月嚴格的邊境管制後，亞洲地區的學生們已逐漸放棄澳洲留學的機會。

《半島電視台》報導，澳洲大學因為一流的品質與英語的環境而深受國際學生的歡迎，在新冠疫情在世界流行前，國際教育為該國經濟第四大的產業，預計每年貢獻了超過100億美元，產值僅次於鐵礦、煤炭與天然氣。

但8月的統計數據顯示，因為邊境管制、中澳關係惡化等的關係，國際人數下降了20萬以上，澳洲大學2020年利潤也暴跌約12億美元。招聘平台 Adventus 報告稱，澳洲國際學生的申請量下降了 51%，對比加拿大、英國和美國的申請量則飆升1.4到4倍之多。

澳洲大學高等教育專家諾頓表示，國際招生不會馬上恢復到2019年的水平，但因中澳未來互動、移民環境、競爭學校的策略與疫情異常變化等因素，都可能影響到國際學生的規模，難以預測中長期的市場變化。

頂大仍具吸引力

《衛報》報導，儘管澳洲國際學生總量下降，但澳洲的大學仍出現許多的中國學生。根據政府當局截至7月的資料顯示，中國大學的入學人數為 140,786 人，比 2020 年僅下降了 2%，中國留學生下降幅度遠低於預期，且中國目前仍是澳洲國際學生的最大宗。

澳洲大學副執行官蘭斯當表示，預計明年將迎來大量的學生回歸。她說，「澳洲的大學仍然是世界上最好的大學之一，在疫情爆發前就吸引了140多個不同的國家的學者。」

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