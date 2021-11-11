賭命渡英吉利海峽 非法移民經法闖英

追夢英國、還是英吉利海峽大逃亡？即便法國已攔截不少人，英國內政部證實，10日有5百多人乘小船通過海峽闖進英國，本月橫跨海峽的偷渡人數飆破3千人，今年至今已有近2.2萬移民成功從法闖英。外媒認為，這些移民不少是在歐盟國過得不順遂，想到英國追夢，英國當局表示，會加強與法國合作，協力封堵偷渡客，並打擊窩藏其中的罪犯。

闖渡英吉利海峽

根據《英國廣播公司》報導，英國內政部最新證實，10日有5百多人搭乘小船偷渡英國成功，而法國當局也聲明已阻止3百多人非法出境，這讓本月非法闖過英吉利海峽的人數已飆破3千人，今年迄今共2.2萬人從法闖英成功，刷新去年的紀錄（8千4百人）。

事實上，搭乘小船偷渡英吉利海峽危險性很高，要冒著失溫、翻船的風險，甚至可能遇上洋流，航運繁忙時期更可能遇到大船而翻覆，上週就有移民成功登陸肯特郡外灘時，陷入昏迷，同一週也有移民被發現「闖關失敗」，載著一具屍體和2名失溫者的船，漂回法國海灘。而究竟危險性這麼高的行為，為什麼會讓如此多移民前仆後繼地嘗試？

死亡之路

《移民資訊網》報導，法國專家塔迪斯指出，大部分移民都是因為在歐盟國家過得不順利，生活條件過於艱難，考慮到英文使用的廣泛、生活水平較高，只要有認識的人在英國定居，就會讓移民願意賭一把，追夢大英王國。

而之所以考慮硬闖英吉利海峽，是因為英國地面入境審查更為嚴格，不少走私團隊、犯罪團體都習慣經過海路，移民也就別無選擇、跟隨這種風險極高的偷渡路線。一名成功偷渡的移民瓦利德受訪時提到，他向走私團付了高達3千歐元的「船票」，船僅是很不穩的小型橡皮艇，整段路他只能拼命祈禱能安全，移民都稱這條路線是「死亡之路」。

釜底抽薪走私團

塔迪斯也補充，除了被生活逼迫而豪賭的移民，還有罪犯為了躲避追捕，鋌而走險選擇九死一生的偷渡之旅。這群人佔比也不少，此前法國在加強邊境審查、預防非法移民偷渡英國時，查到法國沿海城市有很多臨時營地，裡面的罪犯率相當高、稱得上是臭名昭彰，都是等待偷渡的極惡之徒。

對此，英國當局保證會加強和法國的合作，阻止船隻隨意離開法國海灘，並致力於打擊走私團隊、犯罪團體。

【更多精采內容，詳見 】