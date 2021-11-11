梅克爾與普亭通話 呼籲解決波白邊境移民問題

本周三（11月10日），在同俄羅斯總統普亭通電話時，德國看守政府總理譴責白俄羅斯「將移民工具化」的做法「既不人道也無法令人接受」。

據德國政府發言人賽博特（Steffen Seibert）所述，梅克爾還呼籲俄羅斯領導人在這個問題上採取行動。

克林姆林宮發表的一份聲明指出，普亭建議「歐盟成員國和明斯克政府直接聯絡」，討論解決相關事宜。

德俄兩國領導人同意會就相關議題保持通話。

與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，對話是解決危機的唯一選項。他對媒體表示：「白俄羅斯已經多次建議在邊境進行磋商和會談，根據國際法解決這些問題。」

白俄羅斯外長馬克伊（Vladimir Makei）說，白俄羅斯不是問題，「問題出在歐盟身上，因為我們看到，而且確信，歐盟在對白俄羅斯的關系上完全沒有戰略」。他說：「即使在複雜的情況下，也應該始終保存對話的勇氣。」

華沙和明斯克、莫斯科之間的相互指責

最近一段時間，白俄羅斯和波蘭接壤的邊境地區，天氣已經變得異常寒冷，但是數千名移民滯留於此。

歐盟指責白俄羅斯統治者盧卡申科故意將中東地區的難民偷運到歐盟，以報復布魯塞爾的制裁決定。

周二晚間，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）指責普亭是這場危機背後的真正「主謀」。

克裡姆林宮回覆稱這些指責「絕對不負責任且不可接受」。俄羅斯和白俄羅斯都否認存在任何不當行為。相反，他們聲稱波蘭和歐盟拒絕幫助潛在的庇護尋求者，從而造成了這場危機。

邊境局勢

周三，波蘭方面報告稱，邊境線上企圖越境的情況激增。波蘭安全部隊將數百名移民趕回到白俄羅斯一側，但同時他們表示，一些移民已經設法進入了波蘭境內。

本周一，在試圖穿越邊境失敗之後，大約2000到4000名移民在邊境線白俄羅斯一側搭起了帳篷。據悉，這些移民多數是庫爾德人。

波蘭國防部長馬柳什．布瓦什查克（Mariusz Blaszczak）在接受波蘭電台採訪時說：「局勢很不平靜。」他說：「現在我們面對的是大量規模較小的群體，他們會同時在不同的地方試圖穿越邊境線進入波蘭。」

（德新社、路透社、法新社）

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