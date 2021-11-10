聽新聞
test
0:00 / 0:00

岸田文雄否認是安倍傀儡政權 致電說明用人原因

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
日本首相岸田文雄。 美聯社
日本首相岸田文雄。 美聯社

日本首相岸田文雄指派林芳正出任外相，引起黨內鷹派不滿，質疑林芳正的「親中」色彩太濃。讀賣新聞10日報導，岸田為此特別請自民黨幹事長茂木敏充致電給前首相安倍晉三與副首相麻生太郎解釋，說明用人原因。林芳正則強調自己是「知中」，但不「媚中」。

同一天，日本「文春online」刊載日本女作家阿川佐和子和岸田文雄談話的部分內容，岸田在談話中反駁了自己受自民黨「大老」操縱的說法，強調岸田政權與「安倍路線」不同。

談話中，阿川佐和子表示：「在日本首相的背後，都有不少『嘴碎』的長老。比如在岸田先生背後，能看到前首相安倍晉三和（日本自民黨）副總裁麻生太郎一步不離地跟在後面，有聲音擔憂，兩個人是否會對岸田說一不二？」

就此，岸田笑著回應道：話可不能這麼說。」阿川佐和子追問：「不能這麼說，那應該怎麼說？」

岸田回答：「在人事任命和政策方面重複說同樣的話，無法得到日本國民的認同，在這些方面我下了很多工夫。」

阿川佐和子問：「您能具體講講與安倍路線有哪些不同嗎？」岸田回答：「的確『安倍經濟學』在經濟成長方面取得了很大成果。但是，其成果未能通過『涓滴效應』體現在收入較低人群的身上。（把經濟）全面拋給市場和競爭的話，成長的果實無法回到（基層）。我希望政治營造一個環境，讓官僚和民眾做好職責分擔，以達成能夠（把經濟成長）分配到社會低收入人群和中產人群中去。」　　

日中友好議員聯盟會長林芳正出任日本新任外相。路透
日中友好議員聯盟會長林芳正出任日本新任外相。路透

日本 自民黨 安倍晉三 岸田文雄

延伸閱讀

日本新任外務大臣林芳正 親中形象受矚

日相岸田文雄當選第101任首相 新內閣稍晚上路

日媒傳安倍晉三擬2022訪台 牽制親中派岸田文雄與林芳正

日相岸田文雄率內閣總辭 第二次岸田內閣將上路

相關新聞

岸田文雄否認是安倍傀儡政權 致電說明用人原因

日本首相岸田文雄指派林芳正出任外相，引起黨內鷹派不滿，質疑林芳正的「親中」色彩太濃。讀賣新聞10日報導，岸田為此特別請自...

很重要所以說兩次 澳洲前總理：台灣不是澳洲的重要利益

澳洲前總理基廷（Paul Keating）10日警告坎培拉，不要捲入關於台灣的軍事衝突，並稱台灣的命運「不是澳洲的重要利...

杜特蒂長女盟友：薩拉會選總統 副總統絕非選項

菲律賓總統杜特蒂長女薩拉退出下屆納卯市長選舉後，是否投入明年總統選戰成為政壇焦點。薩拉的政治盟友今天說：「她會選總統。副...

巴基斯坦通膨不減 總理難撫民怨

「巴基斯坦政府正在壓垮窮人！」巴基斯坦通膨率世界第四高，嚴重影響巴基斯坦總理伊姆蘭的政治地位，儘管他在11月提出1200億盧比的救濟方案，但學者認為這依舊無濟於事...

中台形象黃金交叉 高格孚：習近平把中國大陸帶向深淵

台灣與中國形象近來在法國媒體、政界顯然出現黃金交叉，中央社專訪法國學者高格孚分析背後意涵。他表示，疫情是轉捩點，讓法國了...

日本岸田新內閣閣員僅換一人 「親中派」林芳正任新外相

日本第100任首相岸田文雄今天在特別國會被選為第101任首相後組新內閣，閣員中僅外相一職換人，由前防衛大臣林芳正擔任，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。