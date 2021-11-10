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巴基斯坦通膨不減 總理難撫民怨

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
巴基斯坦通貨膨脹率來到世界第四高，儘管伊姆蘭試圖挽回頹勢，但民怨依舊難平。(Photo by Jawad Zakariya on Flickr under C.C. License)
巴基斯坦通貨膨脹率來到世界第四高，儘管伊姆蘭試圖挽回頹勢，但民怨依舊難平。(Photo by Jawad Zakariya on Flickr under C.C. License)

巴基斯坦政府正在壓垮窮人！」巴基斯坦通膨率世界第四高，嚴重影響巴基斯坦總理伊姆蘭的政治地位，儘管他在11月提出1200億盧比的救濟方案，但學者認為這依舊無濟於事。加上國際貨幣基金為了使巴基斯坦繳還貸款，而強迫該國提高稅收的舉措，也成為這場經濟危機的關鍵因素之一。

杯水車薪的救助

回顧伊姆蘭2018年上台時，曾誓言剷除腐敗，讓民眾擺脫貧困，創造 1000 萬個就業機會。近日巴基斯坦通膨率達到新高，位居世界第四，民生所需的糖價甚至高於汽油價格，伊姆蘭自然飽受國內產生暴動的壓力。

伊姆蘭將國家的經濟危機歸咎於國際市場的通膨，並宣布了 1200 億盧比的救助計劃，為基本食品提供補貼，盼能夠以此撫平民怨。但經濟分析師哈薩表示，此計畫僅「杯水車薪」，對廣大普通民眾無濟於事。他補充，伊姆蘭面臨的壓力將繼續增加，因為在過去宣布許多補助計劃後，燃料和糖等民生物資的價格仍持續上漲。

通膨困境怎麼來的

《德國之聲》進一步報導，巴基斯坦早於2019年5月與國際貨幣基金（IMF）達成高達60億美元的貸款紓困計劃，但在計劃實施的39個月期間，該國政府須要接受定期審核。

在國際貨幣基金長期要求下，巴基斯坦額外增加稅收來償還債務。伊斯蘭堡科技大學經濟學教授瑞歐表示，「經濟前景脆弱的借款人，永遠無法依照債款附帶的條件，進行有效談判。」

而被迫提高稅收的舉動，不僅造成了通貨膨脹，更使得伊姆蘭支持度直線下滑。根據巴基斯坦統計局的數據，10月的通貨膨脹率一度到達9%，盧比兌美元的匯率創下歷史新低。政治分析人士索蘭吉表示，「由於經濟表現不佳，超過九成民眾不喜歡這個政府。」

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巴基斯坦 通膨

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