拜習會前夕 美延長對中國大陸「涉軍企業」投資禁令

彭博社周二 (11月9日)引述知情人士報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平預定於下周舉行線上峰會，而在此同時，拜登也確認將延續前任對於中國的投資禁令。

兩位不願具名的知情人士向彭博社透露，拜習會的確切日期仍在協商中。其中一位補充說，此次峰會不會涉及美國駐成都領事館和中國駐休斯敦領事館是否重新開放的問題——這兩座領事館於去年7月相繼關閉。白宮和國務院發言人沒有立即回覆置評請求。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周一（11月8日）重申，雙方原則上已同意在年底以前舉行線上對話。她說：「這是目前我們為負責任地管控兩國競爭所做的努力之一，但目的不在尋求明確成果」。

彭博社報道，拜登與習近平兩人之前已通過兩次電話，雙方也有多次較低層級官員的交流，不過美國已表示，對於中方態度有欠積極感到失望。

這場拜習會可能將在六中全會之後舉行。中國政府在六中全會上預計將通過中國共產黨歷史上第三個歷史決議——外界認為這將有助於為習近平贏得明年的第三次任期，鞏固他作為毛澤東以來中國最強大領導人的地位。

拜登延續川普時代禁令

不過，在拜習會召開前夕，拜登周二（9日）表示，美國將繼續執行川普時代的禁令，禁止美國投資被華盛頓點名為「由中國軍方擁有或控制」的中國公司。

路透社報導，拜登在給美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的信中說：「中國正利用美國資本為其軍事、情報和其他安全機構提供資源，加快其發展和現代化的進程，使中國能夠直接威脅到美國本土和美國的海外部隊。」

拜登強調，中國軍工複合體在中國情報等安全機構支持下，持續對美國構成不尋常的威脅。

川普於2020年11月通過行政命令，阻止美國投資公司、養老基金和其他機構購買被美國國防部指定為受中國軍隊支持的中國公司的股票。而拜登政府今年6月時對他們所稱的這條「川普時代下『有法律缺陷』的命令」進行修改，責成美國財政部執行，並「滾動」更新一份約59家公司的新名單，以取代五角大樓早先的名單。

美國機構與個人實體被禁止購買或出售目標公司的公開交易證券，其中包括中國芯片制造商中芯國際和石油巨頭中國海洋石油。拜登的新名單增加了約10家中國的上市公司，但刪除了某些具領導地位的公司，包括中國商用飛機公司（COMAC），以及兩家在法庭上挑戰禁令的公司——廣東高雲半導體公司和籮筐技術公司。

華盛頓的對中鷹派人士對拜登延長該政策表示讃賞，但也對美國政府自6月修訂實體名單以來未新增其他公司一事表示不滿。

美國國會美中經濟與安全審查委員會前主席羅賓遜（Roger Robinson）就說：「很難理解為什麼自6月3日發布命令以來，沒有一家新的中國公司被添加到這個資本市場制裁名單上。」

（彭博社、路透社）

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