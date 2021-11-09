疫情奪命 31國民眾少活2,800萬歲 台紐民眾活更久

最新研究顯示，新冠肺炎疫情導致去年多數地區的平均餘命縮短，31國民眾的平均餘命共計多縮短2,810萬歲，但在台灣、紐西蘭等少數成功抵禦疫情的國家，當地民眾的壽命延長。

英國醫學期刊（BMJ）上一項調查37個國家的研究發現，除了紐西蘭、台灣、南韓、挪威、丹麥、冰島，去年31個國家的民眾平均餘命合計比預期少活2,810萬歲。這項研究計畫以牛津大學醫藥統計學者伊斯蘭（Nazrul Islam）為首。

去年平均餘命位於末段班的國家，包括俄羅斯（男性平均減少2.33歲，女性減少2.14歲）、美國（男性減少2.27歲，女性減少1.61歲）、保加利亞、立陶宛、波蘭。

台灣、紐西蘭、挪威的平均餘命反而延長，分別延長0.3、0.7及0.1歲。目前尚無證據顯示南韓、挪威、丹麥、冰島的平均餘命有所改變。

研究結論指出，去年受疫情影響而縮短的歲數（其中男性比女性多），比2015年流感多出四倍有餘；當年流感是自20/21世紀之交以來最嚴重的一次季節性流感爆發潮。

詳細研究請見https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-066768