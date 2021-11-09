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「泰國公主」久違出席王室活動成焦點 記者：她廿年沒跟母說過話

香港01 / 撰文： 許懿安
泰國王室二公主西麗萬那瓦里11月5日出席公開活動的照片。圖／取自Instagram＠welove_sirivannavari
泰國王室二公主西麗萬那瓦里11月5日出席公開活動的照片。圖／取自Instagram＠welove_sirivannavari

泰國王室二公主西麗萬那瓦里（Sirivannavari Nariratana）是泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）和第二任妻子誕下唯一的女兒。她在相隔近一年首度出席王室公開活動。有長年關注泰國王室與時事的英國記者稱，她20年來沒跟母親說過話。

西麗萬那瓦里在Instagram發文，稱她5日前往大城府邦巴因縣的「尼維塔瑪帕萬寺」出席皇家功德儀式。她在賬戶上載數張當天身穿傳統服裝照片。

這是她自2020年12月後，相隔近1年以來首度公開出席王室公開活動。

英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）長期關注泰國王室動態，並著有《泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書。他不時在Twitter上「爆料」。他11月8日轉發公主近照，推文寫著：「她20年來從未與母親或4名哥哥說過話。」

有網民留言稱，她或許真沒太多選擇？不過馬歇爾回應稱： 「這是有爭議的。如她想和他們說說話，她或可找到辦法的。」

現任泰王育有5名兒子，除了提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）以外的4個兒子，皆為第二任妻子尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）所生，但在1996年時，泰王卻聲稱尤瓦提達涉嫌貪污、和軍人有婚外情，因此與她離婚，與4名兒子的連絡亦切斷，連學費都不再為他們繳交。

尤瓦提達之後帶4名兒子前往美國定居，只有女兒西麗萬那瓦里公主被接回泰國，並保留王室名銜。

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文章授權轉載自《香港01》

王室 泰國

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