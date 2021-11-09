「別將移民當政治目的工具」 歐盟要求對白俄採取更多制裁

大量移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境，造成當地局勢一再升溫。有鑑於此，歐盟委員會主席馮德萊恩表示將對白俄羅斯領導人採取更多制裁措施。她說，明斯克方面必須停止把移民當作工具以達到政治目的的做法。她還呼籲歐盟成員國「批准擴大制裁對這種狂妄做法負責的白俄羅斯政府官員」。馮德萊恩表示，她已經同波蘭、立陶宛和拉脫維亞三國政府首腦就解決現有危機舉行了磋商。

馮德萊恩說，歐盟正在研究對參與協助移民飛往白俄羅斯的第三國航空公司進行制裁。歐盟委員會副主席席納斯（Margaritis Schinas）不久後將前往移民原籍國和過境國，「以確保這些國家的國民不會落入白俄羅斯當局設置的陷阱」。

歐盟指責白俄羅斯統治者盧卡申科故意將中東地區的難民偷運到歐盟，以報復布魯塞爾的制裁決定。

去年白俄羅斯總統大選結束後，歐盟因判定該國「總統選舉結果存在作弊」而不承認盧卡申科連任存在合法性。批評者將盧卡申科稱作「歐洲最後一個獨裁者」。

此後歐盟開始對白俄羅斯採取廣泛的經濟制裁措施。例如禁止歐盟企業進口商品或與銀行、石油產品和鉀肥等行業的白俄羅斯企業開展業務。鉀肥是該國的主要出口產品。

數千移民聚集在波蘭-白俄羅斯邊境

波蘭、拉脫維亞和立陶宛均報告過去幾個月數千名非法移民從白俄羅斯越境進入這3個國家。昨天（11月8日）波蘭政府發言人對外通報稱，目前有大約3000到4000名移民聚集在波蘭-白俄羅斯邊境。波蘭國防部稱，該國目前在該地區派駐了12000名士兵，比此前增加了2000人。波蘭在邊境地區的後備役軍人也進入了全面戒備狀態。

德國之聲駐華沙通訊員Magdalena Gwozdz-Pallokat報導說，多數波蘭人都支持政府在邊境安全問題上採取強硬路線。但同時也有大量人權組織試著向這些難民提供食物和毯子。

今年9月初開始波蘭邊境相關地區已經被封鎖，記者無法通行前往這些地區。

美國譴責白俄羅斯政府

美國政府呼籲白俄羅斯立即停止其「策劃和強迫非法難民穿越其邊境進入歐盟的活動」。美國國務院發言人普萊斯說，華盛頓方面譴責「盧卡申科政權」對「弱勢人群」的利用。

德國看守政府內政部長澤霍費爾請求歐盟提供幫助。他在接受《圖片報》採訪時說，波蘭和德國無法單獨解決這些問題，「我們必須幫助波蘭政府確保邊境安全。這原本是歐盟的職責。現在我呼籲歐盟，在這個問題上積極行動起來」。

澤霍費爾還說，歐盟所有國家必須共同努力，因為白俄羅斯統治者盧卡申科正是想利用難民的命運「破壞西方的穩定」。澤霍費爾指責盧卡申科「故意製造和利用」邊境上難民和兒童的形象。

在此之前，澤霍費爾就曾表示過，此次難民潮的起因是「由白俄羅斯政府組織參與、至少是提供過支持的蛇頭行動」，由此「移民成了政治施壓的武器，這是雙重威脅的新形式」。

（法新社、德新社、路透社）

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