巴基斯坦與塔利班 達成一個月停戰協議

巴基斯坦政府與當地塔利班部隊達成一個月的停火協議，若雙方同意可再延長期限！巴基斯坦塔利班（TTP）長年試圖推翻巴基斯坦政府，而近期在塔利班奪取阿富汗政權後，協助巴基斯坦與TTP進行會晤，雙方達成停戰協議。長達數年的武裝衝突有望一泯恩仇。

達成停火協議

《路透社》報導，巴基斯坦政府和TTP在長年的武裝衝突上取得共識，達成停戰協議。停戰條例將於9日生效至 12 月 9 日，在雙方同意的狀況下可以延長停戰期限，並已成立特別委員會來負責談判進程。

過去，雙方多次試圖達成和平協議，但最終都以失敗告終。自從塔利班佔領阿富汗後，雙方在阿富汗塔利班領導人的幫助下，持續在兩國邊境舉行會晤。

巴基斯坦新聞部長喬杜里表示，停戰協議符合巴基斯坦憲法，將確保本國的完整主權。而據消息人士稱，TTP則要求釋放囚犯，作為停戰談判的籌碼，表示有望「實現該國的持續性的和平」。

TTP恐怖襲擊

巴基斯坦塔利班不同於阿富汗塔利班，該組織多年來試圖推翻巴基斯坦政府，並改用伊斯蘭教法來統治此擁有2.2億人口的國家。而該組織因為激進的恐怖攻擊而在國際上惡名昭彰，如試圖殺害諾貝爾和平獎得主馬拉拉、多年來的自殺式襲擊造成了數千名軍人與平民死亡等。

與阿國塔利班關係好

不同於國內與塔利班大動干戈的情況，巴基斯坦與阿富汗塔利班的關係向來良好。更有人認為，塔利班在阿富汗死灰復燃，肇因於巴基斯坦的協助。巴基斯坦於 1996 年幫助建立了第一個塔利班政權。自從美國於2001年入駐中東地區後，塔利班領導人在巴基斯坦的庇護下，生存長達二十年之久。

《BBC》報導，塔利班佔領阿富汗後，巴基斯坦總理伊姆蘭汗於9月22日受訪時表示，要尊重多元包容的價值，並訴求塔利班尊重女權，認為阻止女性受教並不符合伊斯蘭教義。但伊姆蘭汗也呼籲，國際社會可以再給塔利班一些時間。

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