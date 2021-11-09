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獅子山油罐車爆炸 百人喪生、舉國震盪

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
獅子山爆發嚴重油罐車爆炸意外，目前已造成至少115人死亡，圖為哀悼現場。（Photo on Hawanatu Konneh BLOG FB Fanspage）
獅子山爆發嚴重油罐車爆炸意外，目前已造成至少115人死亡，圖為哀悼現場。（Photo on Hawanatu Konneh BLOG FB Fanspage）

坦克爆炸居然讓國家有缺血危機？獅子山5日傳出油罐車爆炸案，至8日已統計造成至少115人死亡，由於國內的醫療部門尚未從2014年伊波拉病毒流行中恢復，因此狀況非常危急，國內血庫恐將於3天內耗盡。雖然世界衛生組織WHO已經分配6000噸物資援助，但獅子山的民生狀況仍無法樂觀。

國內血庫將告罄

根據《英國廣播公司》報導，獅子山5日在首都獅子山發生油罐車爆炸，相關救災持續至8日，已經累積至少115人死亡，多人因為受到燃料外洩的燃燒而燒傷。國內醫療系統由於尚未從2014年的伊波拉爆發中恢復，因此資源非常匱乏，當地官員估計，全國的血庫存量恐無法支撐超過3天。

《CNN》指出，至今仍有許多居民仍無法從爆炸的驚恐中平復情緒，加上油罐車周圍有許多汽車，更使災害的規模比想像中大，有酒吧老闆目睹員工從大火中奔逃而出，身上的衣服被大火燒得一乾二淨，路邊逢人就要水喝，希望能讓身體降溫；該員工最後雖有送醫治療，但很遺憾最終仍搶救無效、撒手人寰。

政府無法有效治理

總統馬達·比歐宣布全國進入3天的哀悼期並降下半旗，並設立工作小組進行調查，避免未來發生類似悲劇。人口100萬的自由城，在最近幾年飽受各類天災人禍影響，2017年在一場大雨過後爆發的土石流，帶走超過1000人性命、3000人無家可歸；今年3月的大火讓80人死亡、3000人無家可歸；但政府都無法有效處理這些災害。

獅子山在1991年至1999年飽受內戰紛擾，至少有200萬人因此死亡。國家雖然後來開始有民主選舉與政黨輪替，但目前政壇仍由過去軍方的領袖掌握，雖然國內礦產豐富，但同時貪污嚴重，民眾未能獲得國家豐富的自然資源獲利，無論是購買能力、年齡或是受教育程度都是世界倒數，基礎建設更是嚴重不足。

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