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斯里蘭卡法令輕弱勢 教會出面抗議

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
斯里蘭卡是以為佛教徒為主的國家，在2009年結束長達37年坦米爾分離勢力戰爭。(Photo by Jorge Láscar on Flickr used under Creative Commons license)
斯里蘭卡是以為佛教徒為主的國家，在2009年結束長達37年坦米爾分離勢力戰爭。(Photo by Jorge Láscar on Flickr used under Creative Commons license)

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩日前組成推動籌備立法的工作小組，希望透過法律的精神下保障信仰與種族不同的民眾，但由於召集人是由具爭議性的佛教強硬派人士擔任，當地教會除表示反對這項立法構想外，也擔心將讓促使當地弱勢的宗教勢力更容易受到壓迫。

據《梵蒂岡新聞網》報導，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩日前成立13名成員的工作小組，並由極端佛教長老那那薩拉（Galagoda Aththe Gnanasara Thero）擔任主席，預備籌劃所謂的「一國一法」構想，工作小組將每月向總統報告，最後報告則必須在2022年2月底前提出。

召集人背景受爭議

據《普世基督徒關懷差會網站》報導，當地基督徒與其他弱勢族群擔心，所謂的「一國一法」構想將會帶來更多迫害，而且從小組指派人選名單來看，這種構想只有大幅有利當地的佛教勢力，加上由於籌劃「一國一法」構想的小組是由強硬派佛教領袖擔任主席，恐會為其他宗教族群未來發展帶來更多限制。

《商業標準報》報導，雖然這次工作小組還包含4位穆斯林學者，但少數族群坦米爾人與女性卻不允許推派代表。對此，斯里蘭卡天主教主教會議主席斯威頓·費爾南多主教強烈反對政府提出的構想並呼籲撤回工作小組。他認為，漏掉坦米爾人、印度教、天主教與其他基督教弱勢族群將錯失發展的機會。

由於那那薩拉成立的博杜·巴拉·塞納（Bodu Bala Sena）曾牽連2013年反穆斯林暴動，他在去年更因為對法官咆哮而被判刑6年，入獄不久便獲得總統特赦。對此，斯里蘭卡天主教主教會議透過聲明指出，「指派一個不會思過的人擔任總統工作小組的主席，無異是在傷口上灑鹽。」

有意從競選口號落實

不過，那那薩拉回應表示，「該工作小組的目標是為了讓包括僧伽羅人、坦米爾人、穆斯林、佛教徒、天主教徒、印度教徒和穆斯林在內的所有人，營造一個法律的環境下共同生活。」

「一國一法」的構想是由斯國執政的國家一神教團斯里蘭卡人民陣線（Sri Lanka Podujana Peramuna）提出，希望獲得佔多數的僧伽羅人支持來對抗興起的極端主義，也是拉賈帕克薩在2019年的競選口號，當時他獲得全國多數佛教勢力支持。

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