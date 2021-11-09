越南引領東南亞供應鏈復甦 寶成仍續規劃印尼產線

東南亞地區新冠確診病例數近來顯著下降，各國均力拚生產線復原，《日經亞洲》說，越南是其中的領先者，不過由於先前嚴格的防疫措施讓工廠被迫停工多時，已讓跨國企業心生警惕，台灣製鞋大廠的寶成工業（9904）就準備增加投資印尼生產線，以免再有疫病大流行時越南廠生產又會斷鏈。

日經指出，7月寶成在胡志明市的工廠因疫情停止生產，現在公司產能利用率已經回到70%以上。越南是寶成主要的生產基地。公司高層日前對台灣媒體說計劃將生產線多元化到印尼，得到其他跨國企業的共鳴，一家日本機械零件製造商的高層主管表示，「遷移或增多生產線，成本會增加。但維持供應鏈是第一優先。」

越南在河內解封後，快速回到正常，上周宣告Nike在該國大約200家協力廠商已全數回復營運。三星電子與英特爾在胡志明市工業園區的工廠，本月預計就可恢復全面生產。其他在越南生產車用電子零件的廠商也正在回復所有產能，全球等待零件的製造廠可以因此鬆一口氣。

例如日商古河電氣預期就要回到100%產能，該公司在越南有三座工廠製造車用電子線束，光是胡志明市的工廠，就聘用了大約8,000名員工。

車用電子零組件的另一個重要品項是車用半導體，生產重鎮在馬來西亞。馬國也致推動製造業自疫情中復甦。目前馬來西亞全國成人新冠疫苗完整接種率已高達90%以上，讓工廠活動得以重啟。馬國本地半導體封裝檢測公司Unisem董事長John Chia說，產能現已回復八成。

馬來西亞6月因疫情加劇，宣布了全國封鎖措施，接著造成工廠陸續被迫停工。