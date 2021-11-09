對抗氣候危機 世界氣候基金會主席：納入佛教共生平等概念

佛光山綠色公益基金會董事胡偉杰（左）與世界氣候基金會主席Jens Niesen，以格檔代替握手。 圖／人間社記者杰輪

COP26進入第二周，會議重點討論各國自主減碳貢獻（NDC）、設法達到巴黎峰會的標的- 也就是讓本世紀末全球氣溫增幅，相較工業化時代前不增加超過攝氏2度，最理想是控制在1.5度以內、與扶助弱國走向低碳等重點。

本周陸續針對各國在COP26消減甲烷、拯救森林的新承諾。這些承諾將積極透過協商與資源整合，導入實際作法。各國也紛紛特別強調生物多樣性的重要性，針對農業與林業，也有愈來愈多的討論與結論。

國際佛光會近年提出「T-Earth種樹植林計畫」與「蔬食A計畫」，正反映各國訴求。世界氣候基金會主席Jens Niesen也特別接受佛光山綠色公益基金會董事胡偉杰的訪問；他表示，對抗氣候危機，已非西方世界說了算，這是全世界的問題，佛教提倡共生平等的概念，也正是全世界應該多納入的聲音。

目前全世界的碳排，集中在三個大倉庫：海洋、土壤、與空氣。而人類的問題是，在空氣中過多的碳會造成升溫，引發氣候危機，因此想方設法，希望讓空氣中的碳消失或降低。

科學家告訴我們，全球超過1/3的碳排來自農業，特別是畜牧業，牛豬等排泄產生的甲烷，危害比二氧化碳高出80倍。同時，畜牧業需要餵養動物，因此大量種植動物要吃的植物，又產生更多土地問題。合理的解方是少吃肉，多吃素，一來動物少排放甲烷，二來耕地有機會妥善利用，成為將碳排儲存的倉庫。但這是每個人的選擇，你能少吃肉嗎？

科學家另外告訴我們，種樹植林是吸收大氣中的溫室氣體最有效、最經濟的方式，今年COP26，農林業固碳的重要性是另一個重點議題。主辦國查爾斯王子也特別出席世界氣候基金會主辦的生物多樣性峰會（World Biodiversity Summit），提出生物多樣性的重要性。並進一步重申地球憲章，目標投資100億美元在自然環境，並拉進來12家大型銀行作為後盾，讓地球能從根本（包括自然與土地），找到永續的軌道。

圖／人間社記者杰輪