一美國人在白俄尋政治庇護？ 明斯克：千真萬確

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（德國之聲中文網）當地時間11月7日晚間，白俄羅斯1號電視台報導說，於8月中旬越過烏克蘭和白俄羅斯邊境的美國公民埃文‧諾伊曼（Evan Neumann）向明斯克當局提出政治庇護申請。報導稱，「一名美國公民在白俄羅斯尋求庇護，聽起來不可思議，但千真萬確。」

在該媒體播出的採訪中，留著鬍子的諾依曼稱，自己原本無辜。家住加利福尼亞州的這名男子被列入美國聯邦調查局通緝名單。美調查人員指控他犯有6項與1月6日美國國會大廈襲擊事件有關的嚴重罪行，其中包括攻擊警官。

白俄電視一台報導說，今年3月，諾伊曼飛抵意大利，然後從那裡前往烏克蘭西部城市日托米爾（Schytomyr）。在非法進入白俄羅斯之前，他在那裡待了4個月。在採訪中，諾伊曼稱，他覺察到，烏克蘭特勤局SBU正在追捕他。他說，「這是政治迫害」。

白俄電視一台稱，諾伊曼是一名「普通美國人」，想要「正義」並提出「令人不快的問題」，現在，他「失去了一切」，遭到美國政府「迫害」。

1月6日，時任美國總統特朗普的支持者在華盛頓衝進國會大廈，試圖攪擾國會對民主黨候選人拜登勝選的官方確認。暴力事件中有5人喪生。特朗普被控在此前的一次演講中煽動支持者衝擊國會。直到今天，這位右翼民粹主義者仍不承認自己敗選，並在拿不出任何證據的情況下繼續聲稱存在選舉舞弊現象。

美國司法當局稱，諾伊曼過去曾去過東歐。根據美國司法部轉引的領英（LinkedIn）個人資料，在2004年和2005年所謂的橙色革命期間，這位美國公民曾前往烏克蘭。

隨著進入白俄羅斯，諾伊曼進入了一個與西方關係緊張的國家。因涉嫌在2020年總統大選中存在選舉舞弊及殘酷迫害國內反對派人士，歐盟和美國對明斯克領導人實施制裁。目前，從1994年起執政至今的盧卡申科總統被指控幫助難民偷渡進入歐盟以作為報復。

（德新社）

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