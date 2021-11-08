聽新聞
test
0:00 / 0:00

數百名移民試圖從邊境進入歐盟 波蘭：是白俄羅斯的敵對行動

德國之聲 / 德國之聲
有數百名移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境線白俄羅斯一側。 路透社
有數百名移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境線白俄羅斯一側。 路透社

德新社報道稱，波蘭政府推測，這些移民有可能從Kuznica Bialostocka進入波蘭。從一些圖像資料分析，目前有數百名移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境線白俄羅斯一側。波蘭特勤局發言人札林（Stanislaw Zaryn）在推特上寫道：「根據最新情報，白俄羅斯全副武裝的安全人員控制著較大數量的移民，安全人員來決定，這些移民可以去哪裡，不可以去哪裡。」札林指出，這是白俄羅斯針對波蘭的又一敵對行動。波蘭政府緊急成立了一個危機處理小組。

歐盟委員會一名發言人說，歐盟保護邊境署Frontex可以同波蘭邊防力量一道處理目前的危機，但波蘭方面必須提出申請。歐盟另一個成員國立陶宛則在周一宣布，向同白俄羅斯接壤邊境地區派遣軍隊。

過去幾個月以來，越來越多的難民借道白俄羅斯進入波蘭，然後越過德波邊界進入德國。地處德國東部的勃蘭登堡州已經有大批難民湧入。今年8月，當地記錄在冊的越境難民為209例，9月份難民人數升至1164人，10月份截至目前已經有大約2000人非法入境。

白俄羅斯總統盧卡申科受到指責，讓這些移民先飛到白俄羅斯，然後組織他們偷渡進入歐盟。而德國是這些移民最終想到達的主要目的地。

德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）就曾表示，此次難民潮的起因是「由白俄羅斯政府組織參與、至少是提供過支持的蛇頭行動，由此移民成了政治施壓的武器，這是雙重威脅的新形式」。

作為對歐盟制裁白俄羅斯的回應，白俄羅斯總統盧卡申科此前曾表示，他將不會繼續阻止難民借道白俄羅斯前往歐盟「在舒適的西方享受更好的生活」。

據德新社報道，目前在白波邊境線上已經出現多起移民死亡案例。

去年白俄羅斯總統大選結束後，歐盟因判定該國「總統選舉結果存在作弊」而不承認盧卡申科連任存在合法性。批評者將盧卡申科稱作「歐洲最後一個獨裁者」。他受到俄羅斯總統普亭的支持。本周一（11月8日），克林姆林宮方面還對白俄羅斯在白波邊境應對移民的做法予以稱贊。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

白俄羅斯 波蘭 移民

相關新聞

梅克爾卸任前受訪 難民危機和疫情任內最大挑戰

即將卸任的德國總理梅克爾接受媒體專訪時表示，難民危機和疫情是16年總理任內最大的挑戰，她並強調離任後不會從政

模仿犯！日男學東京列車隨機砍人 放火新幹線遭逮

日本九州新幹線「櫻花401號」車廂8日上午遭一名男性乘客縱火，造成車廂地板燒焦，新幹線緊急停車，所幸無人傷亡。警方隨後逮...

數百名移民試圖從邊境進入歐盟 波蘭：是白俄羅斯的敵對行動

德新社報道稱，波蘭政府推測，這些移民有可能從Kuznica Bialostocka進入波蘭。從一些圖像資料分析，目前有數百名移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境線白俄羅斯一側。波蘭特勤局發言人札林...

說溜嘴？澳總理氣候峰會口誤 「需要全球應對中國」

澳洲SBS廣播網報導，澳洲總理莫里森2日在聯合國氣候峰會發言時，原本說「需要全球應對氣候變遷」（global momen...

韓版川普？李在明拚入主青瓦台

韓版川普？還是韓版桑德斯？原京畿道知事李在明在10月初擊敗黨內對手，成為現任總統文在寅所屬的共同民主黨總統候選人。他以直言不諱、類似政治素人的風格著稱，善用網路媒體發言的大砲性格令人想起美國前總統川普。然而李在明的核心政策非常偏左：他提倡對韓國國民每月發放基本所得，廣建公共住房，考慮把每周工作日縮減為四天，激進程度讓人想起美國左翼大將桑德斯參議員。

美媒：衛星拍到解放軍在新疆沙漠地區打造美航母標靶

美國海軍研究協會新聞（USNI News）7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。