數百名移民試圖從邊境進入歐盟 波蘭：是白俄羅斯的敵對行動

德新社報道稱，波蘭政府推測，這些移民有可能從Kuznica Bialostocka進入波蘭。從一些圖像資料分析，目前有數百名移民聚集在白俄羅斯和波蘭邊境線白俄羅斯一側。波蘭特勤局發言人札林（Stanislaw Zaryn）在推特上寫道：「根據最新情報，白俄羅斯全副武裝的安全人員控制著較大數量的移民，安全人員來決定，這些移民可以去哪裡，不可以去哪裡。」札林指出，這是白俄羅斯針對波蘭的又一敵對行動。波蘭政府緊急成立了一個危機處理小組。

歐盟委員會一名發言人說，歐盟保護邊境署Frontex可以同波蘭邊防力量一道處理目前的危機，但波蘭方面必須提出申請。歐盟另一個成員國立陶宛則在周一宣布，向同白俄羅斯接壤邊境地區派遣軍隊。

過去幾個月以來，越來越多的難民借道白俄羅斯進入波蘭，然後越過德波邊界進入德國。地處德國東部的勃蘭登堡州已經有大批難民湧入。今年8月，當地記錄在冊的越境難民為209例，9月份難民人數升至1164人，10月份截至目前已經有大約2000人非法入境。

白俄羅斯總統盧卡申科受到指責，讓這些移民先飛到白俄羅斯，然後組織他們偷渡進入歐盟。而德國是這些移民最終想到達的主要目的地。

德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）就曾表示，此次難民潮的起因是「由白俄羅斯政府組織參與、至少是提供過支持的蛇頭行動，由此移民成了政治施壓的武器，這是雙重威脅的新形式」。

作為對歐盟制裁白俄羅斯的回應，白俄羅斯總統盧卡申科此前曾表示，他將不會繼續阻止難民借道白俄羅斯前往歐盟「在舒適的西方享受更好的生活」。

據德新社報道，目前在白波邊境線上已經出現多起移民死亡案例。

去年白俄羅斯總統大選結束後，歐盟因判定該國「總統選舉結果存在作弊」而不承認盧卡申科連任存在合法性。批評者將盧卡申科稱作「歐洲最後一個獨裁者」。他受到俄羅斯總統普亭的支持。本周一（11月8日），克林姆林宮方面還對白俄羅斯在白波邊境應對移民的做法予以稱贊。

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