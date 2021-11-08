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紐西蘭安樂死合法化正式生效 政府估計每年有近千人申請

香港01 / 撰文：張子傑
紐西蘭總理阿爾登一直支持安樂死合法化。 美聯社
紐西蘭總理阿爾登一直支持安樂死合法化。 美聯社

紐西蘭的《生命終結選擇法案》（End of Life Choice Act）11月7日正式生效，意味當地的末期病患者可以合法申請安樂死

紐西蘭在2020年10月就安樂死合法化問題舉行公投，結果有三分二選民投票支持，並在今年11月7日生效。

根據有關法案，提出要求安樂死的人士，必須是末期病患者，而且只有不足6個月性命，身體狀況持續惡化，並出現難以忍受的痛苦情況。另外亦需要經過兩名醫生充分知會病人及其他法例要求等條件。

目前未知當地會有多少人要求安樂死，衛生部估計每年或有最多950人申請，並可能批出350宗個案。

提出該法案的紐西蘭行動黨（ACT party）副黨魁范維爾登（Brooke van Velden）認為，這次立法令當地社會可以更人道、富有同情心及慷慨的社會，他指出一個社會的觀感應該從如何對待高危人士來判斷，而當地現在為臨終飽受煎熬的人士帶來同情和選擇。

不過亦有聲音認為，安樂死合法化削弱社會對性命價值和重要性的尊重，亦令傷殘及末期病患沒有得到足夠的照料等。

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文章授權轉載自《香港01》

紐西蘭 安樂死 公投

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