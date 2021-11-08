蘇格蘭議員力挺：台有科技力 應要能參加COP
參加第26屆氣候大會的台灣代表團，於英國時間7日在蘇格蘭格拉斯哥Radisson Blu飯店舉辦「台灣日」論壇，分享主題包括「全島齊力的台灣綠能發展」及「綠色金融與臺英氣候行動交流」，包括金融監督管理委員會、跨黨派立委洪申翰與洪孟楷都出席分享台灣經驗，而蘇格蘭議員麥克唐納（Stewart McDonald）等人也出席，進行雙邊交流。
麥克唐納表示，「台灣絕對要能夠參加COP26，我全力支持」。對於台灣遭遇中國阻撓，無法參與氣候談判，麥克唐納認為，歐美這些開放的民主國家，應該不只要幫助擴大台灣在對抗氣候變遷方面的聲音，「更要盡可能給予台灣舞台，台灣擁有最先進且具韌性的科技發展，去幫助對抗氣候變遷。」
談到蘇格蘭威士忌的減碳，麥克唐納表示，「食品產業已經認識到需要減碳，但要做到真正碳中和的威士忌，最重要是要有科技解方」，這也許需要台灣的幫助。
蘇格蘭議員歐凱恩（Paul O'Kane）接受本報訪問時說，「在氣候行動上，對話非常重要，這是我們最後機會來撥亂反正」，而台灣有許多科技創新，「對我來說，台灣一定要能參加氣候談判，跟世界討論交流並簽定協議。我們遇到全球性的危機，包括氣候變遷與新冠疫情，都需要台灣參與」。他說，今天談到台英的貿易和永續運輸，雙方可以互相學習，藉此對抗氣候變遷的挑戰。
此外，他也指出「公正轉型」的重要性。他說，對抗全球暖化「再生能源是關鍵，但是你需要帶著社區民眾跟你一起走。在蘇格蘭，風電建設之前引發爭議，因為社區不喜歡」，但是解決之道是跟社會大眾說明風電的好處，例如可以帶來就業，這點台灣可以借鏡蘇格蘭，促進社會溝通。
立委洪申翰則說，因為中共長期打壓，台灣無法正式以政府身分參與氣候大會，但台灣以實際行動對抗氣候變遷，蔡英文總統也宣示2050淨零碳排。在再生能源產業上，今天有很多業者參加，共同走向淨零碳排。台灣也在發展各種淨零的路徑，包括加強能源效率，以及利用新科技如氫能和碳移除。
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