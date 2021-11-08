以色列拒絕美國在耶路撒冷恢復領事館

（德國之聲中文網）以色列總理貝內特（Naftali Bennett）再次表示拒絕來自美國的一項在耶路撒冷建立領事館的建議。這將是一個專門為巴勒斯坦人服務的美國領事館。他說，作為以色列首都的耶路撒冷沒有地方能夠騰出來給這樣一個建築物使用。

貝內特總理重複他一向在這個問題上表達的立場，「耶路撒冷是一個國家的首都，這個國家是以色列。」

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）隨後向美國做出一項建議，可以把美國領事館建到位於被以方佔領的約旦河西岸的拉姆安拉市。目前，由阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府的所在地就在拉姆安拉市。

拉皮德外長說，以色列方面對這樣的方案沒有問題。

阿巴斯的一名發言人隨即駁回了拉皮德的建議。他對路透社表示，巴勒斯坦只會同意將領事館建在耶路撒冷，他還稱，拜登政府曾對此做出承諾。

以色列將整個耶路撒冷市看作是他們不可分割的首都，巴勒斯坦人則將1967年被以色列佔領的耶路撒冷東部看作是未來建國後的首都。

這一矛盾在2018年變得更為激化，時任美國總統特朗普將原設在特拉維夫市的美國大使館遷往耶路撒冷，將領事館降級到屬於美國駐以色列大使館管轄的一個部門，而一直以來，該領事館對巴勒斯坦人而言事實上行使著使館的功能。

拜登政府上台後，國務卿布林肯承諾將重新開放該領館。但他沒有宣布具體日期。領事館事務將又是一個考驗美以關系、美巴關系的棘手問題。

（美聯社、路透社等）

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