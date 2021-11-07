緬甸暴力鎮壓平民 聯合國控反人類罪

緬甸軍政府暴行被聯合國視為「反人類罪」！軍政府正進行一套「鎮壓模式」，有系統性地對反對它的民眾升級鎮壓，手段也更加暴力，受害者包括記者、醫護人員與政敵，引發國際的反對聲浪。緬甸政府當局似乎對國際的撻伐無動於衷，不僅於5日拒絕保釋受拘捕的國際記者，甚至再加諸罪名在他身上。

有系統的政府暴力

《半島電視台》報導，聯合國調查緬甸軍政府行為與犯罪的負責人表示，自軍方於2月1日奪取國家政權以來收集的初步證據表明，政府對平民廣泛而系統性的襲擊，相當於「反人類罪」。

緬甸獨立調查機構負責人庫姆吉於5日表示，自軍隊佔領以來已收到超過 200,000 份相關通知，並收集了超過 150 萬件的證據，確定軍政府針對平民的鎮壓是廣泛且系統性的。且政府似乎以特定群體為目標，在沒經過正當法律程序下，就進行逮捕和拘留，包括記者、醫護人員和政治對手等。

庫姆吉表示，軍政府似乎有「鎮壓模式」，維安部隊首先對示威進行了有限度的鎮壓，等待示威行動升級，再升級鎮壓行為，手段也變得更加暴力。他補充，「這些事件同時發生在不同的地方，可以得出結論，推斷出都是來自中央政府的政策。」

緩步升級的抗爭

自軍方接管緬甸當局，反對派的領導人主要以和平方式進行示威。但在安全部隊開始對示威集團使用武力後，許多城市地區的抗爭行為演變為輕度武裝的起義，然而在農村地區則升級為更劇烈的軍事行動，特別是在少數民族民兵與政府軍發生衝突的邊境地區。

庫姆吉表示，組織在努力從各種來源收集證據，包括個人、企業和政府，試圖為這些犯罪留下紀錄，並釐清誰該為這些罪行負責，並準備以種族滅絕罪、危害人類罪和戰爭罪在各級法院起訴緬甸軍方的殘忍行徑。

國際記者亦難倖免

《法新社》報導，英文媒體「緬甸前線」的編輯芬斯特於5月因「散布假訊息，煽動反對緬甸軍方」、「非法集會」的罪名，遭到緬甸政府拘捕。芬斯特的律師於4日表示，緬甸不但拒絕讓芬斯特保釋，更指控他「違反移民法」，加諸第三項刑事罪名在他身上。

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