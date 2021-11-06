塞拉利昂油罐車爆炸 至少92人死亡

德國之聲 / 德國之聲

圖片說明：爆炸發生後的現場

（德國之聲中文網）塞拉利昂政府周六（11月6日）通報，首都弗裡敦一個加油站發生嚴重爆炸事故，造成至少92人死亡。

爆炸於周五深夜發生在該市東郊惠靈頓地區，原因是一輛公共汽車撞上該加油站的一輛油罐車。

火焰立即蔓延開來，席卷了車內乘客和附近行人。

"一場非常可怕的事故"

當地康諾特醫院的停屍房報告說，到周六上午，已經接收了92具屍體。

衛生部副部長阿馬拉-詹拜（Amara Jambai）告訴路透社記者，另有100名傷者已在首都各醫院和診所接受治療。

弗裡敦市長阿凱-索耶（Yvonne Aki-Sawyerr）在Facebook上發帖說，受害者包括那些蜂擁而至從被撞毀的油罐車收集接油料的人們。

紅十字會的一名救援人員告訴法新社，"我們昨晚在現場救護車救助了80個人。"他說，周六上午救援行動仍在進行。

一家接收受害者醫院的護士說，他已經為許多 "嚴重受傷 "的婦女、男子和兒童做了護理。

"我們有這麼多傷亡者和燒焦的屍體。這是一場非常可怕的事故。"國家災害管理局局長布瑞-塞薩（Brima Bureh Sesay）在網上分享的一段現場視頻中說。

總統表達問候

塞拉利昂總統比奧（Julius Maada Bio）正在蘇格蘭參加聯合國氣候會議，他對"可怕的生命損失 "表示痛惜。他在推特上說："我對失去親人的家庭和因此事故而致殘的人們深表同情"，"我國政府將盡一切努力支持受影響的家庭。"

副總統朱爾德-賈洛赫（ Mohamed Juldeh Jalloh）周六晚些時候訪問了爆炸現場。

2016年，肯尼亞發生油罐車爆炸事故，造成數十人傷亡。其中不少人也是因為湧向現場從破損的油罐車收集油料，被第二次爆炸擊中。

2019年，坦桑尼亞發生油罐車爆炸事故，造成85人死亡。2018年剛果也發生類似故事，造成大約50人死亡。

（法新社、美聯社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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