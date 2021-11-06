西非獅子山驚傳油罐車爆炸 已知91死、數百傷

美國CNN報導，西非獅子山共和國首都自由城郊區5日晚間驚傳油罐車爆炸，已知91死、數百人受傷。當局已將傷者送往醫院，並處理罹難者遺體，現場救援工作基本上告一段落。

路透報導，自由城市長伊馮娜．阿基–索耶爾（Yvonne Aki-Sawyerr）在臉書貼文表示，這輛油罐車當時疑似和一輛卡車相撞導致爆炸。目擊者指出，民眾在事故發生後紛紛拿容器「接油」，卻沒想到不久後就發生爆炸，造成嚴重死傷，死傷可能高達上百人。

獅子山國家災害管理局（NDMA）公關部門主管巴赫（Mohamed Lamrane Bah）接受CNN採訪表示，爆炸發生後多名傷患命危，已將傷者送醫並處理現場罹難者遺體，現場救援工作基本上告一段落。

【中央社／自由城5日綜合外電報導】

獅子山共和國國營中央太平間和地方當局表示，一輛油罐車今天在首都自由城郊區與另一輛巴士相撞後，隨即發生爆炸，造成91人喪命。

路透社報導，死亡人數尚未獲得獅子山政府證實，但自由城國營中央太平間管理人表示，發生爆炸後至今，已收到91具遺體。

自由城市長阿基索耶爾（Yvonne Aki-Sawyerr）在臉書（Facebook）發文表示，受害者包括蜂擁至現場收集洩漏燃料的人。

從社群媒體上廣泛轉發的照片可以看到，事發現場附近商家和民宅遭大火籠罩，街道上躺著嚴重燒焦的遺體。路透社目前無法立即驗證這些照片的真實性。

阿基索耶爾表示，目前還不清楚損害程度，警方和副市長已在現場協助災害管理官員。