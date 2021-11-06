阿富汗男嬰被交給美軍後失蹤！父哭問：有看到我兒子嗎

美軍今年8月撤離阿富汗時，首都喀布爾機場外陷入一片混亂，一對阿富汗夫婦情急之下就先將2個月大的男嬰，交給在鐵絲網另一邊的美國大兵，未料一家人終於進入機場內後，卻再也找不到自己的寶貝兒子。

路透獨家報導，35歲的米爾扎（Mirza Ali Ahmadi）8月19日時，與32歲的妻子蘇拉亞（Suraya）帶著5名子女抵達喀布爾機場大門外，當時一名美軍在鐵絲網另一邊詢問是否需要幫忙。

當時兩人擔心2個月大的兒子蘇赫爾（Sohail Ahmadi）會在混亂中受傷，就把孩子交給了這名美軍，心想要不了多久就能抵達約5公尺外的機場入口。

阿瑪迪表示，就在這一刻，現場神學士(又譯塔利班，Taliban)開始將數百名原本可望撤離的民眾往後推，使得一家人花了半個多小時才抵達機場圍欄的另一邊，然而進去後卻發現，兒子已不見蹤影。

阿瑪迪說，他在美國大使館做了10年的警衛，他開始拼命詢問每個遇到的官員有關兒子的下落。他表示，一名軍事指揮官告訴他，機場對小嬰兒來說太危險，認為孩子應該已經被帶往一處專門的特殊兒童區，但當阿瑪迪趕往當地後仍一無所獲。

阿瑪迪透過翻譯受訪表示，當時他和這名指揮官走遍了機場都找不到人。由於他不會說英語，必須靠美國大使館的阿富汗同僚幫忙溝通，就這樣過了三天，詢問過20多人。

阿瑪迪夫婦以及另外4名分別為17歲、9歲、6歲和3歲的孩子被安排搭上飛往卡達的撤離班機，接著先到德國，最後降落美國。這家人目前和其他阿富汗難民待在德州布立斯堡（Fort Bliss），等候被重新安置到美國某處。他們在美國沒有其他親人。

對此，一名美國政府官員表示，所有相關機構都已收到此案，包括美國和海外基地，但「不幸的是，沒人能找到這孩子」。

美國國國務院發言人表示，政府正在與國際合作夥伴和國際社會合作，用一切方式找尋這名嬰兒，包括透過國際失踪和受虐兒童中心發布國際警報。