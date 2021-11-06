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日相將任命「親中派」林芳正為新外相 欲改善中韓關係

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日相將任命「親中派」林芳正為新外相！欲改善中韓關係

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
日中友好議員聯盟會長林芳正預計會出任日本新任外相。路透
日中友好議員聯盟會長林芳正預計會出任日本新任外相。路透

日本時事通信社（Jiji）報導，日本新首相岸田文雄預計會任命前文部科學大臣（教育部長）林芳正擔任外務大臣一職。

現年60歲的林芳正來自政治世家，畢業於東京大學法學專業，以及擁有哈佛甘迺迪政治學院碩士學位，歷任防衛大臣、經濟財政擔當大臣、農林水產大臣及文部科學大臣等要職。

由於林芳正現為「日中友好議員聯盟」會長，因此被認為是親中派議員。南華早報日前引述消息人士說法稱，自民黨保守派人士，尤其是前日本首相安倍晉三，都強烈反對指派林芳正接任外務大臣。報導指出，在許多日本人將中國視為對日本的最大威脅之際，林芳正被認為對中國態度溫和，而且他野心勃勃，目標是出任日本首相。

日本福井縣立大學國際政治學教授島田洋一（Yoichi Shimada）說，「林芳正的親中立場在保守派內非常不受歡迎。坦白說，安倍非常討厭他，雖然他們都隸屬山口縣選區，但他們根本不來往。」

島田洋一表示，林芳正被視為比自民黨幹事長二階俊博更親中，二階俊博因為親中色彩濃厚引發黨內右派人士不滿。

NHK報導指，岸田文雄想讓自己派系內值得信任的盟友林芳正，來加強日美同盟的外交政策，並改善日本與中國、南韓間的關係。

全球風險管理基金會東北亞分處處長埃爾德里奇（Robert D. Eldridge）說，林芳正英語流利，在美國人脈非常好，擁有豐富的國際經驗，年輕時曾為美國國會議員工作並參與立法，因此熟識美國政治，但強調日本外交政策的制定仍將取決於日本首相。

日本 美國 岸田文雄

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