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循布林肯路線 美國務院亞太助卿康達將出訪日韓

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／台北即時報導
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達(圖左)將出訪日、韓。 路透
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達(圖左)將出訪日、韓。 路透

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）9月底走馬上任後，11月7日將首度出訪，跟國務卿布林肯（Antony Blinken）今年初首度訪問亞洲相同，康達將先後訪問日本和南韓。

國務院發言人辦公室4日晚間宣布，康達將在7日到10日訪問日本東京；10日到12日造訪南韓首爾。

國務院表示，康達此行將會晤資深政府官員，重申在共同應對21世紀最嚴峻全球挑戰時，美國對盟友的承諾；康達也會強調美日韓雙邊和三邊合作的重要性，共同促進印太等區域的和平、安全與繁榮。

布林肯今年3月15日首度出訪，地點也選擇日本與南韓，向亞洲盟友宣告「美國回來了」，與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）一道與日韓外交部長、國防部長進行2加2對談，布林肯在日本指，中國大陸針對東海、南海及台灣，採取咄咄逼人和脅迫行動，升高區域緊張。

康達此行除了會晤盟友，其對中國大陸的主張也將備受關注；康達6月在任命聽證會表示，中國大陸是美國最大的地緣政治考驗，他將致力於在與中方的戰略競爭中獲勝；也會進一步發展與民主夥伴台灣的堅實關係。

在任命聽證會上，康達臚列6項政策目標，包括重振盟友關係、勝過中國大陸、降低北韓核武威脅、支持包容性經濟政策、促進民主與人權，及應對新冠和氣候危機等全球優先事項；其中，台灣被列在「重振盟友關係」，而非「勝過中國大陸」。

日本 美國

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