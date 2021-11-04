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疑遭武裝入侵邊界 波蘭召見白俄特使

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
波蘭士兵在波蘭與白俄羅斯邊界築起刺絲網圍籬。路透社
波蘭士兵在波蘭與白俄羅斯邊界築起刺絲網圍籬。路透社

手持長槍的武裝白俄羅斯士兵「路過」波蘭邊界，當局隨即召見白俄羅斯特使，並對此行為表達譴責。波蘭外交部長瓦爾茲克更指控，白俄羅斯當局最近幾週採取的行動，蓄意讓邊界的緊張情勢增溫，而本次可說是最危險的一次。

白俄羅斯挑釁波蘭

波蘭作為歐盟成員國，與立陶宛和拉脫維亞等歐盟邊境國一樣面臨著相當大的邊境壓力，且白俄羅斯近期鼓勵伊拉克、阿富汗和其他地方的移民，可以把白俄羅斯當作前往歐盟的中繼站。

近幾個月已有數千名來自敘利亞、伊拉克、阿富汗和非洲的移民因此被吸引到白俄羅斯，並在其鼓勵下進入波蘭、立陶宛和拉脫維亞等三個與白俄羅斯接壤的歐盟國家，使歐盟領導人更紛紛表示譴責，白俄羅斯此舉已構成一種「混合戰爭」，在該地區和更廣泛的歐盟製造不穩定的因素。

波蘭嚴正譴責

據 DW 報導，波蘭國安部門發言人札林指出，白俄羅斯近期有組織性地發起一系列挑釁、騷擾邊界的事件，而本次白俄羅斯人員在穿越邊界約 300 公尺後遇到波蘭巡邏隊，卻「重新填裝武器後才離開」，並指控這是蓄意讓邊境緊張情勢升級、最危險的事件。

美聯社則指出，波蘭外交部長瓦爾茲克在本次的武裝路過事件後，緊急召見白俄羅斯特使切斯諾夫斯基，並要求白俄對本次事件作出解釋，更強調，「波蘭認為這種侵犯邊境的行為是不可接受、也不會容忍的；波蘭決心捍衛自己的邊界，以及歐盟的外部邊界。」

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白俄羅斯 波蘭 歐盟

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