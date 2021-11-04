歐洲議會代表團見蔡英文 捷克議員：中國行為加速歐台合作

(德國之聲中文網) 歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」(INGE) 訪問台灣的代表團在4日上午在總統府與台灣總統蔡英文見面，蔡英文在致詞時表示，這段期間歐洲議會是台灣外交新聞的一大重點，而台灣外交部長吳釗燮日前訪歐與歐洲議會議員訪台的行程也受到各界關注。

蔡英文提到，上個月台灣與捷克簽署了合作了解備忘錄，希望能共同面對黑客攻擊帶來的挑戰，並深化雙邊合作。她說，希望可以建立對抗虛假信息的民主聯盟，也表示希望台灣能在這方面與歐洲分享經驗，深化彼此的夥伴關系。

歐洲議會代表團的法國籍議員格魯克斯曼 (Raphael Glucksmann) 告訴蔡英文：「我們來到這裡，有一個非常簡單丶非常明確的信息，那就是台灣你並不孤單。我們的訪問應被視為重要的第一步。但接下來我們需要一個非常具體的議程，即高級別會議和高級別具體步驟，共同建立一個更強大的歐盟-台灣伙伴關系。」

捷克籍的歐洲議會議員葛洛娃 (Markéta Gregorová) 是這次出訪團的成員之一，她在接受德國之聲訪問時表示，她認為這次出訪鞏固了目前台灣與歐盟關系的發展趨勢，也提到這次代表出訪的特別委員會負責處理的事項包含假信息等外來干預手段，所以這次出訪的優先目的，也是要與台灣的專家丶非政府組織與相關人員討論台灣正在進行的打擊虛假信息的方法與策略，並分享歐洲議會特別委員會的見解與工作項目。

葛洛娃分析，台灣與歐盟國家近來互動更加頻繁的其中一個原因是中國的行為。她指出：「由於中國的干預變得越來越明顯，對歐盟各成員國的侵略性外交也增加，所以外界不該對歐盟不放過這件事感到太訝異。換言之，歐盟重新思考與中國的關系一事，不是自然發生的。」

不過她也提到，雖然歐洲議會發布了一份正面看到台灣與歐盟關系的報告，但歐盟長期施行的「一中政策」仍然存在，所以她認為台灣與歐盟在未來最有可能推展合作的依舊是貿易與商業。她說：「該報告呼籲歐盟與台灣簽訂雙邊投資條約，而我也確實希望我們能盡快針對可能的自由貿易條約展開談判。」

立陶宛副外長：中國對其態度是對歐盟發出的警訊

立陶宛外交部副部長普蘭克維丘斯（Arnoldas Pranckevicius）3日在華府的一個安全論壇上也以立陶宛與中國的關系為例，表示中國對待立陶宛的態度對歐盟來說是一個警訊，他認為歐盟在與中國交涉時，應該團結一致。

在台灣今年8月宣布將在立陶宛設立的辦事處會以「台灣」兩字來命名後，中國在8月要求立陶宛駐中國大使離開，再加上之前立陶宛退出中國所主導的「17+1合作機制」，導致中國與立陶宛的關系越來越緊張，而中國也中斷與立陶宛的部分貿易往來。

普蘭克維丘斯說：「我認為這在很多方面都是一個警鐘，特別是對於歐洲同胞來說，他們要明白，如果你想捍衛民主，你就必須站出來支持它。中國正試圖以我們為一個負面的榜樣，這樣其他國家就不一定會走這條路，因此西方社會丶美國和歐盟如何反應是一個原則問題。」

同日，立陶宛總統瑙塞達 (Gitanas Nausėda) 也表示他在聯合國氣候大會上與美國總統拜登會面後，拜登表示支持立陶宛的對華政策，他也坦承由於立陶宛成為中國對付的其中一個目標，所以他希望歐盟與澳大利亞跟美國也可以表達支持。

歐洲議會議員葛洛娃表示，中國在歐洲非常著重在商業外交，所以當這樣的外交策略無法完全達到其目的時，她認為中國沒有能力在歐洲施展軟性的外交。她告訴德國之聲：「歐盟成員國與歐盟本身開始更公開地評論與中國商業關系之外的議題。這樣的發展趨勢不太符合中國的目的，因為當中國試圖透過某些方法嚇阻歐盟持續在那些議題上發聲時，他們也無法成功。」

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